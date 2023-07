Come avvenuto lo scorso anno, anche per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2024 il direttore artistico e conduttore della kermesse canora Amadeus ha deciso di anticipare e di molto i consueti e ormai attesissimi annunci al Tg1. Oggi infatti, domenica 9 luglio 2023, il conduttore è intervenuto durante il Tg1 delle 13.30 per un primo importante annuncio che riguarda il prossimo Festival della canzone italiana di Sanremo dal 6 al 10 febbraio 2024: “I cantanti in gara saranno co-conduttori. Le radio saranno la nuova giuria”.

Durante il Tg1 delle 13.00 di oggi, domenica 9 luglio 2023, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024 Amadeus è intervenuto per un primo importante annuncio sulla prossima edizione della kermesse canora italiana. Al Tg1, Amadeus ha annunciato che domani, lunedì 10 luglio 2023 uscirà il regolamento del Festiva. Tra gli annunci anche alcune novità che riguardano le co-conduzioni.

Cantanti co-conduttori

Il conduttore ha infatti dichiarato che: “Il martedì, la prima sera si esibiranno tutti gli artisti in gara. La seconda sera solo la metà dei cantanti in gara, e la terza sera l’altra metà. Mercoledì durante la seconda serata co-condurranno la metà dei cantanti in gara che non si esibiranno quella sera. Il Giovedì, durante la terza serata co-condurranno l’altra metà dei cantanti che ha cantato nella serata del mercoledì. La scelta avverrà attraverso un sorteggio che avrà la mattina in sala stampa”.

Le radio in giuria a Sanremo 2024

“Venerdì, la serata delle cover i cantanti verranno accompagnati da un altro artista a ameno che non saranno due o più cantanti in gara e allora non avranno bisogno di alcun cantante che li accompagni. Potranno inoltre cantare qualsiasi brano, nazionale o internazionale di qualsiasi epoca, anche i propri brani final 31 dicembre 2023. Sabato la grande serata finale con la canzone vincitrice. Altra grande novità la giuria: oltre al televoto, ci sarà la giuria delle radio che sostituisce la demoscopica”.

Annunci in anticipo come lo scorso anno c Chiara Ferrigni e Gianni Morandi

Anche lo scorso anno, Amadeus aveva annunciato con molto anticipo alcune novità sulla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Era il 20 giugno dello scorso anno quando al Tg1 della sera Amadeus annunciava la presenza di Chiara Ferragni come co-conduttrice al Festival di Sanremo per due serate. Dopo qualche settimana, in un altro annuncio, il direttore artistico e conduttore della Kermesse annunciava la presenza per cinque sere dell’amico e cantante Gianni Morandi. Di via via, con il passare delle settimane gli annunci si sono sempre più intensificati fino alla data dell’inizio della kermesse canora.