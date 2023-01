Tutto pronto per il Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2023. La macchina dell’evento televisivo italiano più importante si è messa in moto già molti mesi fa. Pochi ancora gli ultimi dettagli che Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse sanremese deve ancora svelare. Mancano infatti all’appello alcuni ospiti, e i nomi delle altre due co-conduttrici mancanti, dopo che è stata annunciata con largo anticipo la presenza della nota Influencer e imprenditrice Chiara Ferragni per due sere (quella del 7 e quella dell’11 febbraio) e quella della giornalista Francesca Fagnani (a quanto pare la sera del Mercoledì). Svelati nelle ultime ore i costi dei biglietti per assistere come pubblico al Teatro Ariston a Sanremo 2023. Ecco di seguito i costi dei biglietti e degli abbonamenti e quando e dove acquistarli.

Sanremo 2023, quanto costano i biglietti? Prezzi e dove comprarli

Come riportato dal sito sanremo2023.aristonsanremo.com, le richieste di prenotazione dei biglietti per assistere come pubblico al Festival di Sanremo 2023 apriranno lunedì 16 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

I prezzi dei biglietti per Sanremo 2023

Ci sono due tipologie di abbonamento: Quello dedicato alla platea e quello dedicato alla galleria. Un abbonamento per sedere su una delle poltroncine in platea per le cinque serate del festival di Sanremo 2023 costerà 1.290,00 euro. Per quello in galleria il costo per ogni singolo abbonamento è di 672,00 euro. Ogni persona potrà richiedere al massimo due abbonamenti e sarà possibile soltanto online. È bene ricordare che le richieste di prenotazione non garantiranno l’acquisto degli abbonamenti.

Testo integrale del comunicato

Ecco di seguito il testo integrale del comunicato che riguarda la vendita dei biglietti:

Lunedì 16 gennaio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, saranno aperte le richieste di prenotazione per gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria delle cinque serate del 73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo (7-11 febbraio 2023), e dei biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori. La richiesta di prenotazione degli abbonamenti privati (per un massimo di 2 a richiedente) si potrà effettuare soltanto on-line, compilando la scheda a questo link.

Il prezzo dell’abbonamento per le 5 serate in platea è di € 1.290, per le 5 serate in galleria è di € 672,00. L’invio della richiesta non garantirà l’acquisto degli abbonamenti, che sarà confermato successivamente via e-mail.

La richiesta di prenotazione di biglietti singoli per disabili motori dovrà invece essere effettuata a questo indirizzo. Termini e condizioni per la vendita e l’utilizzo degli abbonamenti e dei biglietti del 73° Festival della Canzone Italiana sono pubblicati sul questo sito.