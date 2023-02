Il Festival di Sanremo è capace di cose straordinarie, come quella accaduta questa sera, quando sul palco del Teatro Ariston sono saliti Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano. È la prima volta che tre delle grandi colonne della musica italiana si ritrovano insieme sullo stesso palcoscenico cantando i più celebri brani dei loro repertori musicali.

Sanremo 2023: Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano

Quello di questa sera è senza ombra di dubbio l’ennesimo colpo di teatro che Amadeus, in qualità di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023 è riuscito a mettere a segno. Unire in un unico momento tre grandi esponenti della musica italiana nel mondo non sarà stato semplice ma, Amadeus è riuscito in un’impresa quasi titanica.

Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano, non devono dimostrare nulla a nessuno, ma ancora una volta hanno dato l’esempio di come si sta su un palco come quello del Festival di Sanremo 2023.

I brani cantati da Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano

I tre grandi della musica italiana infiammano il Teatro Ariston con i loro brani. Morandi parte dalla galleria cantando “In ginocchio da te”. A seguire Ranieri in platea canta “Vent’anni”. Al Bano segue a ruota cantando “Nel sole”. Morandi canta “Andavo a cento all’ora”. Ranieri risponde con “Se bruciasse la città”. Al Bano canta “Mattino”. Ancora Ranieri con “Rose rosse”, segue Morandi con “Scende la pioggia” e Al Bano canta “Felicità”.

Omaggio a Umberto Bindi

Al termine Ranieri raggiunge il centro del palco e canta “Perdere l’amore”. A seguire Ranieri lascia il centro del palco a Morandi che canta “Uno su mille”. Poi tocca a Morandi lasciare il centro del palco ad Al Bano che canta “E’ la mia vita”. I tre chiudono il loro momento cantando “Il nostro concerto” in omaggio a Umberto Bindi.