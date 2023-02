La classifica generale della terza serata di Sanremo 2023 è tutta al maschile. Nella top five, infatti, svettano Marco Mengoni, Ultimo, Mr Rain, Lazza e Tananai. Madame fuori dalla top five si ferma alla posizione numero 6 maschili. Fuori Giorgia, Elodie e Anna Oxa.

Sanremo 2023, Marco Mengoni vincitore annunciato?

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 si è conclusa con la classifica provvisoria generale. Amadeus con Gianni Morandi e Paola Egonu ha rivelato la classifica completa dei 28 cantanti big in gara. All’ultimo posto si conferma Sethu, Anna Oxa incompresa si ferma solo al 25imo posto. Delude anche il 21imo posto di Levante che ha portato in gara un pezzo forte in cui ha raccontato la depressione post-partum. Paola e Chiara, osannate sui social, con la loro “Furore” si fermano a metà classifica, mentre i Coma_Cose con una delle canzoni più belle di questa edizione sono fuori dalla top ten.

Ma passiamo alle donne: fuori dalla top five tutte. A cominciare da Giorgia che, nonostante una performance live perfetta, si ferma alla 10ima posizione, mentre Elodie con la sua “Due” perde diverse posizioni rispetto alle precedenti classifiche (qui la classifica della prima serata e qui della seconda) classificandosi momentaneamente al 9 posto. Solo Madame tallona i primi cinque fermandosi però al 6 posto. In vetta resiste Marco Mengoni vincitore annunciato sin dalla vigilia del Festival tallonato da Ultimo in risalita grazie al televoto e alla giuria demoscopica e da Mr Rain.

Sanremo 2023, la classifica terza serata di giovedì 9 febbraio

Ecco la classifica generale provvisoria della terza serata del Festival di Sanremo 2023 data dal voto del pubblico da casa attraverso il televoto e la Giuria Demoscopica. Il voto è stato così suddiviso: il 50% televoto da casa e il 50% giuria Demoscopica 1000.

Marco Mengoni Ultimo Mr. Rain Lazza Tananai Madame Rosa Chemical Colapesce e Dimartino Elodie Giorgia Coma_Cose Gianluca Grignani Modà Paola & Chiara LDA Ariete Articolo 31 Mara Sattei Leo Gassmann Colla Zio Levante Cugini di Campagna gIANMARIA Olly Anna Oxa Will Shari Sethu

Cosa ne pensate?#Sanremo2023 pic.twitter.com/7Mos0hzTkY — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 10, 2023

Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo oppure no con il voto della Giuria demoscopica e del televoto da casa? Naturalmente può cambiare ancora tutto, visto che durante la serata delle cover – duetti del venerdì sera voteranno la Sala Stampa, la Giuria Demoscopica e il televoto.