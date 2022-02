Il Festival di Sanremo 2022 prosegue inarrestabile la corsa verso la finale. Terzo appuntamento questa sera su Rai1 con la kermesse canora condotta da Amadeus. Scopriamo insieme la scaletta dei cantanti in gara e il loro ordine di uscita, ma anche gli ospiti della terza serata e il sistema di voto.

Sanremo 2022, scaletta cantanti terza serata del 3 febbraio

Giovedì 3 febbraio 2022 appuntamento con la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Dopo il boom di ascolti della prima serata Amadeus è riuscito a superare se stesso registrando durante la seconda serata un risultato davvero pazzesco! Una puntata che ha divertito il pubblico grazie alla presenza di Checco Zalone, ma anche emozionato con Laura Pausini che è tornata sul palcoscenico a 29 anni dalla sua prima vittoria con “La solitudine”. Non solo, la gara la prima classifica provvisoria che vede sul podio: Elisa, Mahmood & Blanco e La Rappresentante di Lista.

Questa sera però può cambiare davvero tutto. Ecco la scaletta della terza serata con tutti 25 big in gara rigorosamente in ordine alfabetico. L’ordine di uscita sarà comunicato nel pomeriggio.

Giusy Ferreri – “Miele” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te” Fabrizio Moro – “Sei tu” Aka7even – “Perfetta così” Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare” Dargen D’Amico – “Dove si balla” Irama – “Ovunque sarai” Ditonellapiaga e Donatella Rettore – “Chimica” Michele Bravi – “Inverno dei fiori” Rkomi – “Insuperabile” Mahmood e Blanco – “Brividi” Gianni Morandi – “Apri tutte le porte” Tananai– “Sesso occasionale” Elisa – “O forse sei tu” La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao” Iva Zanicchi – “Voglio amarti” Achille Lauro – “Domenica” Matteo Romano – “Virale” Ana Mena – “Duecentomila ore” Sangiovanni – “Farfalle” Emma – “Ogni volta è così” Yumam – “Ora e qui” Le Vibrazioni – “Tantissimo” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia” Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Sanremo 2022 terza serata, tutti gli ospiti

La terza serata di Sanremo 2022 vedrà Amadeus affiancato dalla co-conduttrice Drusilla Foer. L’attrice, personaggio inventato da Gianluca Gori, arriva sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con un solo obiettivo: divertirsi. In conferenza stampa ha dichiarato:

Il divertimento è un luogo denso, non sono solo sciocchezze. Io cercherò di divertirmi, non ho detto che farò la cretina. Tirerò fuori dei temi, quando sarà il momento. Quale tema? Devo ancora decidere, ce ne sono tanti. Amadeus non mi fa scegliere. Cercherò di assolvere a un dovere solo verso me stessa, di onorare quel palco con riflessioni, croccantezza e il mio pensiero.

Ma passiamo agli ospiti della terza serata: Cesare Cremonini fortemente voluto da Amadeus. Il cantautore bolognese ripercorrerà alcune delle tappe più importanti e significative della sua carriera. Infine ospite anche Roberto Saviano.

Sanremo 2022, chi vota la terza serata

Durante la terza serata di Sanremo 2022 tutti i 25 cantanti big in gara saranno sottoposte al voto suddiviso tra televoto da casa e il voto della Giuria Demoscopica. Il peso è così ripartito: il 50% televoto da casa e il 50% giuria Demoscopica 1000. A fine serata sarà resa nota la classifica provvisoria.