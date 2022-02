Tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2022. Scopriamo insieme la scaletta dei cantanti in gara e il loro ordine di uscita, ma anche gli ospiti e il sistema di voto del primo imperdibile appuntamento della kermesse italiana.

Sanremo 2022, scaletta cantanti prima serata dell’1 febbraio

Perché Sanremo è Sanremo! Proprio così, martedì 1 febbraio 2022 al via la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus. Proprio il conduttore e direttore artistico durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata ha dichiarato:

Questo del 2022 è un Festival di Sanremo che vuole essere nel segno della speranza di tornare alla normalità. Spero in un Festival di gioia anche per il fatto che il Teatro Ariston sarà pieno e non ci troviamo, dunque, nella situazione dello scorso anno. Forse questo è il segno della vera rinascita o comunque un tentativo di rinascita. La mia speranza, poi, è in un Festival da ascoltare, da vedere e, perché no, da ballare.

La prima serata del Festival vede esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo i primi 12 cantanti big dei 25 in gara scelti dalla commissione artistica. Ecco, a seguire, la scaletta degli artisti che ascolteremo e vedremo questa sera:

Achille Lauro feat. Harlem Gosper Choir, Domenica

Yuman, Ora e qui

Noemi, Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi, Apri tutte le porte

La rappresentante di Lista, Ciao ciao

Michele Bravi, Inverno dei fiori

Massimo Ranieri, Lettera al di là del mare

Mahmood & Blanco, Brividi

Ana Mena, Duecentomila ore

Rkomi, Insuperabile

Dargen D’Amico, Dove si balla

Giusy Ferreri, Miele

Sanremo 2022 prima serata, tutti gli ospiti

La prima serata del Festival di Sanremo 2022 vede sul palcoscenico Amadeus accompagnato dalla prima co-conduttrice di questa edizione. Si tratta di Ornella Muti, che in conferenza stampa viene presentata così:

Una donna viscerale, che ha una bellissima testa dietro la bellezza. Apriremo con lei per omaggiare questo settore tra i più penalizzati, nella tv, dalla pandemia.

Una presenza stellare quella di Ornella Muti fortemente voluta da Amadeus. Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti della prima puntata anche i Maneskin. I vincitori di Sanremo 2021 tornano sul palco del Teatro Ariston dopo un anno da record: dal trionfo all’Eurovision Song Contest 2021 alla fama mondiale.

Sanremo 2022, chi vota la prima serata

Attenzione: durante la prima serata del Festival di Sanremo i 12 cantanti in big saranno sottoposti alla prima votazione. A votare solo i Giornalisti suddivisi in varie categorie. Il voto della prima serata sarà dato dalla somma della giuria della carta stampata e tv, giuria delle radio e giuria del web e peserà 1/3 sul totale. La prima classifica sarà comunicata da Amadeus.