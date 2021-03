Tutto pronto per la finale del Festival di Sanremo 2021, la kermesse canora condotta da Amadeus con la collaborazione di Fiorello. C’è grandissima attesa per scoprire il nome del vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Chi sarà? Mentre impazza il toto vincitore di Sanremo 2021, ecco per voi la scaletta della quinta puntata che vedrà esibirsi tutti i 26 big cantanti in gara e un gran numero di ospiti.

Sanremo 2021, la finale: ospiti e conduttori

Si riaccendono le luci sul Festival di Sanremo 2021 con la quinta puntata in onda sabato 6 marzo 2021 dalle ore 20.40 in mondovisione su Rai1. Amadeus è pronto a proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival, la prima ai tempi del Covid-19, con l’amico inseparabile Fiorello.

Con loro questa sera sul palcoscenico ci saranno tre co-conduttrici donne: si tratta di Serena Rossi reduce dal grandissimo successo di “Mina Settembre”, la giornalista Giovanna Botteri e la cantante ed attrice Tecla Insolia. Nella puntata finale non potevano poi mancare Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro per il quinto ed ultimo quadro.

Ospiti della serata, invece, Ornella Vanoni che duetterà sul palcoscenico con Francesco Gabbani. Super ospite della finalissima di Sanremo anche Umberto Tozzi, mentre per il momento Sanremo Story ci saranno tre artisti che devono tanto al Festival: Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi.

Infine attesi anche Dardust, Alberto Tomba, Federica Pellegrini e la Banda della Marina Militare.

Scaletta quinta serata Sanremo 2021: i 26 cantanti big della finale

La quinta puntata di Sanremo 2021 decreterà anche il vincitore del Festival. Sul palcoscenico, infatti, si alterneranno tutti i 26 cantanti big in gara che questa sera saranno sottoposti al voto del pubblico da casa tramite il televoto.

Una volta chiuso il televoto Amadeus leggerà la classifica completa dal 26esimo posto fino al podio. I tre big più votati si esibiranno nuovamente sul palcoscenico e saranno nuovamente sottoposti al voto delle tre giurie: demoscopica, sala stampa e televoto. L’annuncio del vincitore di Sanremo 2021 è previsto intorno alle 2.35.

Questa la scaletta della finale della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 con l’ordine di uscita degli artisti in gara:

Ghemon con “Momento perfetto” Gaia con “Cuore amaro” Irama con “La genesi del tuo colore” Gio Evan con “Arnica” Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti” Fulminacci con “Santa Marinella” Francesco Renga con “Quando trovo te” Extraliscio feat. Davide Toffolo con “Bianca luce nera” Colapesce e Dimartino con “Musica leggerissima” Malika Ayane con “Ti piaci così” Francesca Michielin & Fedez con “Chiamami per nome” Willie Peyote con “Mai dire mai (la locura)” Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato” Arisa con “Potevi fare di più” Bugo con “E invece sì” Måneskin con “Zitti e buoni” Madame con “Voce” La rappresentante di lista con “Amare” Annalisa con “Dieci” Coma_Cose con “Fiamme negli occhi” Lo Stato Sociale con “Combat Pop” Random con “Torno a te” Max Gazzé feat. Trifluoperazina Monstery Band con “Il farmacista” Noemi con “Glicine” Fasma con “Parlami” Aiello con “Ora”