Mancano poche ore alla finale del Festival di Sanremo 2021 ed impazza il totosanremo con i nomi dei vincitori. Chi sono i favoriti alla vittoria della 71esima edizione della kermesse canora? Una cosa è certa: il secondo Festival condotto da Amadeus resterà nella storia per l’assenza del pubblico al Teatro Ariston per le norme anti Covid-19. Chi vincerà Sanremo 2021? Il pubblico è diviso, anche se un paio di cantanti big sono in lizza per conquistare l’ambita statuetta del Festival. Scopriamo di chi si tratta.

Pronostici vincitore Sanremo 2021: Francesca Michielin e Fedez oppure Ermal Meta

Francesca Michielin e Fedez vincitori di Sanremo 2021? Oppure a trionfare sarà Ermal Meta? Impazza il toto vincitore di Sanremo 2021 a pochissime ore dalla finale del Festival della Canzone Italiana.

Tra i favoriti alla vittoria finale c’è senza alcun dubbio Ermal Meta. Il cantautore, vincitore nel 2018 con Fabrizio Moro, potrebbe bissare il successo con la ballata “Un milione di cose da dirti”. La canzone ha conquistato sia la giuria demoscopica che il voto degli orchestrali. Nella classifica generale delle prime quattro serate del Festival, infatti, Meta è al primo posto tallonato dal rapper torinese Willie Peyote e dalla bravissima Arisa.

Il nome di Ermal Meta è quotato a 2.75 anche dagli esperti di Sisal Matchpoint che però avanzano altri quattro nomi da tenere assolutamente d’occhio: Annalisa, Irama in concorso in remoto per via della positività al Covid-19 di due suoi collaboratori, Arisa attualmente al terzo posto e infine Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome“.

Sanremo 2021, cantanti outsider e sorprese: chi vincerà il Festival?

Ma non finisce qui, visto che a sorpresa spuntano anche i nomi di Colapesce e Di Martino che con la canzone “Musica leggerissima” hanno conquistato il voto della sala stampa conquistando importantissime posizioni in classifica dove al momento sono posizionati all’ottavo posto. Altra sorpresa sono i Maneskin che al momento si trovano al quinto posto della classifica generale con la canzone “Zitti e buoni” in netta risalita rispetto ai primi giorni.

Per i pronostici, invece, lontanissimi dal podio e da una vittoria finale il rapper Random e la rivelazione Aiello che occupano le ultime posizioni della classifica.

Intanto sono stati comunicati i primi verdetti delle classifiche Fimi sui singoli più ascoltati e scaricati di Sanremo 2021: al primo posto ci sono Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome” che guidano anche la classifica di Spotify con 1,4 milioni di ascolti in pochissimi giorni.

E per voi chi vincerà Sanremo 2021?