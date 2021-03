Il Festival di Sanremo 2021 prosegue inarrestabile il suo cammino verso il gran finale. Nella quarta serata di venerdì 5 marzo 2021 abbiamo assistito all’esibizione dei 26 cantanti big in gara votati per l’occasione dalla giuria Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Non solo, è stato proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte. Ecco cosa è successo e la classifica dei 26 big in gara.

Sanremo 2021 quarta serata: vince Gaudiano tra le Nuove Proposte

La quarta serata del Festival di Sanremo 2021 è stata davvero interminabile. Amadeus e Fiorello, accompagnati dalla co-conduttrice della serata Barbara Palombelli, hanno presentato i 26 big in gara. In apertura la gara finale tra le 4 giovani Nuove Proposte arrivate in finale. Tra loro a trionfare è stato Gaudiano con il brano “Polvere da sparo” dedicato al padre scomparso.

Tra gli ospiti della serata Mahmood che ha proposto un medley dei suoi successi, mentre Achille Lauro avvolto in un piume bianche ha sposato il suo chitarrista Boss Doms con tanto di bacio in diretta. Un quadro dedicato al punk rock che ha coinvolto anche Fiorello con tanto di corona di spine. Ospiti sul palco anche Emma Marrone e Alessandra Amoroso che hanno presentato il singolo “Pezzo di cuore”, mentre l’Amoroso è poi tornata in compagnia di Matilde Gioli per un monologo dedicato ai lavoratori del mondo dello spettacolo.

Sanremo 2021, la classifica della quarta serata: il voto della sala stampa

Ma passiamo alla gara e alle canzoni di Sanremo 2021. La quarta serata del Festival ha visto esibirsi tutti i 26 cantanti big in gara questa volta votati dalla giuria Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Il voto ha naturalmente rivoluzionato, in parte, la classifica generale.

Ecco la classifica della sala stampa di Sanremo 2021:

Colpisce Dimartino Måneskin Willie Peyote La Rappresentate di Lista Ermal Meta Noemi Arisa Irama Malika Ayane Madame

Sanremo 2021, la classifica generale dopo le prime quattro serate

Il voto della giuria Sala Stampa, Tv, Radio e Web di Sanremo 2021 ha stravolto in parte la classifica generale data dalla somma dei voti delle prime quattro serate che vede ancora stabile al primo posto Ermal Meta tallonato da Willie Peyote e da Arisa.

Ecco tutta la classifica provvisoria dei big in gara dopo le prime quattro puntate: