Nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa, in onda su Rai Tre, Fabio Fazio ha ospitato in collegamento Amadeus e Fiorello. I due sono coinvolti nell’organizzazione di Sanremo 2021, il festival della canzone italiana all’epoca del Covid-19. Ci sono tanti problemi ancora da affrontare ma, secondo quanto è riferito da Amadeus, ci sono tutte le intenzioni a realizzare una Kermesse in tutta sicurezza. È ancora tutto da vedere, ma durante l’intervista, in cui è intervenuto anche Fiorello, nessuno dei due pare intenzionato a mollare la presa.

Amadeus parla di Sanremo 2021 a ‘Che Tempo Che Fa’

“Dobbiamo fare questo Sanremo con lo stesso spirito dell’anno scorso“, esordisce Amadeus, nello studio di Fabio Fazio. “Sappiamo che è difficile ma stiamo mettendo insieme uno spettacolo bello. Sarà un Sanremo diverso ma importante“, aggiunge. Facendo eco alle dichiarazioni del direttore artistico, Fiorello prende la parola e rivela il suo punto di vista sulla questione, senza dimenticare la sua piccata ironia. “Ricordiamolo che l’Ariston in quelle cinque serate sarà uno studio televisivo. Da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo. Avremo lo stesso pubblico di ‘C’è Posta Per Te“, ha ironizzato.

E aggiunge: “Con 26 cantanti in gara più 8 giovani, Amadeus mira a stabilire un record: fare un festival continuato per cinque giorni“. E poi ancora: “Io credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera. Sarà il disastro totale perché Amadeus mi porterà alla rovina. Mi chiama la mattina e mi dice: ‘mettiamo tutto il pubblico in una nave’. Poi dopo due giorni mi richiama e mi dice: ‘li mettiamo tutti in una serra’. Stamattina mi chiama e mi dice: ‘pensa se prima di partire per Sanremo io mi ammalo e Sanremo lo fai tu da solo’”.

E il ricordo di Vincenzo Mollica

Durante questa breve ma divertente intervista, interviene anche lo storico Vincenzo Mollica, che riflette sulle parole di Amadeus e di Fiorello. “È il primo Sanremo senza di me, l’ultimo l’ho fatto l’anno scorso“, ha affermato il giornalista ricordando poi i bei tempi che furono quando la kermesse era diretta da Pippo Baudo. “Sai che potremmo fare?” ipotizza Fiorello sul finire dell’intervista. “Potremmo mettere uno schermo fisso sul balconcino con Vincenzo collegato da casa“. Per tutto il resto e per altre news su Sanremo bisogna aspettare l’evolversi della situazione.