Grande, anzi grandissima attesa per la conferenza stampa di Sanremo 2021. Eccoci pronti a seguirla in diretta insieme a voi. Cosa dirà Amadeus? Quali donne annuncerà al suo fianco? Quali ospiti verranno chiamati in causa? Siamo tutti curiosi di scoprire, dopo le polemiche degli ultimi mesi, come sarà organizzato l’evento, quali siano gli umori del conduttore e cosa si stia organizzando. Il 2 marzo si avvicina a passi da gigante. Tutti gli occhi sono puntati ancor più su Amadeus e su quello che sarà l’evento dell’anno.

La diretta della conferenza: come sarà Sanremo 2021?

Cosa sappiamo di Sanremo 2021? Il Festival avrà luogo dal 2 al 6 marzo 2021. Sul palco ritroveremo Amadeus e al suo fianco Fiorello. Ospite delle 5 puntate, per 5 quadri pronti a lasciare tutti a bocca aperta, sarà Achille Lauro. L’artista ricoprirà, a quanto pare, il ruolo che anno scorso aveva Tiziano Ferro. Al fianco di Amadeus vi saranno diverse figure femminili. Confermata la presenza di Elodie, co-conduttrice di una serata. Matilde Gioli, invece, ha smentito la presenza di possibili contatti fra lei e gli organizzatori durante una intervista a Verissimo.

Niente pubblico all’Ariston a causa delle norme anti Covid, niente eventi intorno alla città. Nonostante ciò il Festival vedrà in gara ben 26 big e durerà una media di 5 ore a serata.

11:44 – La conferenza stampa prende il via da Mazzini invece che dal Casinò. Presenti: Amadeus, Stefano Coletta, Paola Marchesini e Claudio Fasulo oltre al sindaco di Sanremo e l’ad di Tim.

11:45 – prende la parola il direttore Stefano Coletta ricordando l’ultima conferenza stampa dell’anno scorso per Sanremo 2020 e parlando di Covid-19. In merito al Festival 2020 dice: “Se quel Sanremo ha unito giovani, anziani … ci prepariamo a questo Sanremo proprio perché rappresenta una occasione di unione del Paese, fa parte del nostro sistema identitario, è un appuntamento che davvero unisce davanti alla tv la famiglia, tutti coloro che sono cresciuti e attraverso le canzoni di Sanremo hanno raccontato la propria vita. La grande macchina Rai è al lavoro da molti mesi per questa edizione nuova che arriva e che il nostro direttore artistico ha voluto definire l’edizione 70 + 1…”

Coletta lancia il nuovo slogan: sarà il Festival della consapevolezza.

11:56 – Coletta cita Montale per sottolineare come la passione abbia unito tutti coloro che stanno lavorando al Festival per non lasciare soli gli italiani. Coletta dice di vivere questa passione come un dovere per non lasciare solo nessuno.

11:50 – Tutti i programmi seguiranno il Festival, in radio sarà dato ampio spazio alla musica del Festival. Prima novità dalle 19:45 il trio comico degli Autogol racconterà in radio la kermesse canora spostandosi dal solito compito di ironizzare sul calcio. Gino Castaldo, Ema Stokholma e Andrea Delogu intervisteranno i cantanti in diretta su Rai Radio 2 e su RaiPlay.

12:00 – parola al sindaco che ringrazia la Rai

12:04 – primo spot di Sanremo in onda. Fiorello con la maschera di Renzi che chiede di ignorare il Festival altrimenti “Nasello” vorrà farne un terzo, ed invoca quello bravo nelle crisi – di Governo – ma fa finta di non ricordarsi il nome.

12:05 – parola ad Amadeus. Niente sguardi al passato. Tutto è proiettato al futuro.

Amadeus si dice felice di tornare a Sanremo con Fiorello. Non potrebbe esistere per lui un Festival senza Fiorello perché lui illumina ciò che gli gira intorno. Insieme a loro due figure fisse, due grandi artisti. Achille Lauro da un lato che porterà in studio 5 quadri. “Lauro sta preparando 5 quadri bellissimi che raccontano tante cose”. “L’altro è un grandissimo campione, complimenti al Milan che ce l’ha. L’anno scorso è stato con noi una serata intera Ronaldo e ho ricevuto la maglia. Quest’anno ci sarà Ibra, che mi ha già regalato la maglia“.

12:15 in video parlano Achille Lauro e Ibrahimovic. Il campione del Milan dice: “Preparatevi perché faremo un altro record“. Lauro, invece, ringrazia tutti per l’occasione di poter esprimere la sua arte. “Sto veramente preparando qualcosa di mai visto prima, Una storia che sicuramente parla di me e di tutti quanti noi. Sarò in viaggio, saranno 5 quadri pazzeschi e tornerà con la mia follia come nessuno ha mai visto“.

12:18 – Fasulo. Il Prima Festival andrà in onda dal 27 febbraio per 8 serate. A condurlo uno strano trio. Giovanni Vernia, Giovanna Civitillo e Valeria Graci.

Seconda edizione per il Dietro Festival, visto il successo dell’anno scorso a cura di Federico Catalano.

Giurie che voteranno le canzoni in gara. Tre le componenti ovvero: sala stampa, demoscopica e orchestra. La demoscopica composta da 300 giurati e 60 riserve i cui profili sono quelli di fruitori di musica. Tutti voteranno sia i Big che Giovani attraverso un’app.

Terza serata dedicata alla canzone d’autore.

La scenografia:

Scena futuristica: modernità e tradizione firmata da Gaetano e Chiara Castelli. Sarà un involucro ripreso dall'esterno e dall'interno, entrando proprio nella scenografia. #Sanremo2021 pic.twitter.com/7vVOILdepu — Matteo Magazzù (@Matolas) February 9, 2021

12:34 – Paolo Giordano chiede nomi di ospiti musicali. Amadeus risponde che vi sarà una dominanza italiana di ospiti musicali. Non saranno esclusi ospiti stranieri. Se ci sarà la possibilità, ben venga.

Vi sarà sicuramente: Ornella Vanoni – il sabato sera. Oltre a lei i Negramaro e Alessandra Amoroso.

12:45 – “Sarà un Sanremo al femminile” – precisa Amadeus – “ci sarà una donna a sera. Entreranno più donne che racconteranno qualcosa che riguarda l’universo femminile. Sto pensando ad Alessia Bonari, simbolo del Covid, che per l’uso della mascherina incessante portava dei segni sul viso. E’ stata una foto simbolo, portare per esempio questa infermiera in studio sul palco a raccontare la sua storia”.

13:00 – Fiorello ironizza sul discorso di Coletta e rivela: “è un Sanremo particolare. Sarebbe stato facilissimo dire ‘questo Festival non facciamolo‘. Quest’anno Sanremo si doveva fare e siamo felici di fare una cosa nuova che andiamo a sperimentare. Io l’ho fatto una volta lo spettacolo senza pubblico perchè la gente non è venuta a vedermi”.

Fiorello in conferenza stampa che dice: "Il vostro direttore artistico è questo, non dimenticatelo mai" 🤣🤣🤣🤣#Sanremo2021 pic.twitter.com/hFepAsN8In — Vincent Canini (@MistycoVincent) February 9, 2021

13:05 – Fiorello vuole omaggiare Little Tony con Amadeus che approva: “bellissima idea“.

13:15 – Dai giornalisti arriva una domanda su ipotesi Covid con Amadeus che risponde: “sto attentissimo, ma se dovessi prendermelo toccherà condurre solo a Fiorello“. Sugli ospiti poi conferma: “é un desiderio avere Loredana Bertè sul palco, sto chiedendo e provando a portarla sul palco dell’Ariston“.

13:30 – Amadeus parla poi del coinvolgimento della moglie Giovanna Civitillo a Sanremo 2021: “mi è stato comunicato che Rai Pubblicità e lo sponsor Suzuki volevano avere Giovanna Civitillo al Primo Festival. Lei ha una vita sua, quando l’ho conosciuta aveva già lavorato con Fabrizio Frizzi, ha una sua vita assolutamente autonoma. Sono contento se Rai pubblicità e gli sponsor hanno pensato a lei, Giovanni Vernia e Valeria Graci“.

13:40 – La conferenza si chiude con Fiorello che parlando della possibilità di un ritiro forzato di Amadeus precisa: “si preparassero Carlo Conti, Fabio Fazio, Alessandro Greco e Marzullo perchè io da solo non resto“. Sul finale poi lo showman invita tutti, dai giornalisti al pubblico, a sostenerli consapevoli che sarà un Festival unico e di grande successo.

Conferenza stampa Sanremo 2021 diretta streaming

Ecco dove seguire la conferenza stampa di Sanremo 2021 in diretta streaming. Giornalisti, addetti al lavori, semplici curiosi, possono seguire online le parole di Amadeus e degli altri protagonisti del Festival grazie alla diretta video sul sito Rai in partenza alle 11:30.