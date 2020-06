Amadeus sempre più vicino a Sanremo 2021. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico dell’edizione 2020, il popolare conduttore si sta già preparando alla prossima edizione che, causa Coronavirus, potrebbe slittare di qualche settimana. Ecco l’indizio lanciato nel web da Lucio Presta.

Sanremo 2021 conduttori: è fatta per Amadeus

Chi saranno i conduttori di Sanremo 2021? La foto pubblicata da Lucio Presta su Instagram parla chiaro: Amadeus è confermato per il secondo anno consecutivo alla guida del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. L’agente in queste ore ha pubblicato una foto su Instagram in cui si vede Amadeus in compagnia di Castelli e Vicario al lavoro per le scenografie di Sanremo 2021. Nel pieno rispetto delle regole imposte dal Governo contro il Covid-19, Amadeus indossa la mascherina e rispetta il distanziamento sociale dallo scenografo Gaetano Castelli e dal regista Stefano Vicario.

“Studio scenografia Festival 2021, Castelli- Amadeus-Vicario Via verso nuove avventure @[email protected]” si legge nella didascalia della foto pubblicata da Lucio Presta a conferma che, squadra vincente non si cambia. A questo punto manca solo l’ufficializzazione da parte del direttore di Rai1 Stefano Coletta e della Rai per il Sanremo Bis del conduttore.

Sanremo 2021, torna anche Fiorello?

In attesa dell’ufficializzazione da parte della Rai di Amadeus al timone di Sanremo 2021, cominciano a trapelare anche i primi papabili nomi sugli ospiti e co-conduttori. Nelle ultime ore sono spuntati quelli di Lorenzo Jovanotti, già voluto fortemente lo scorso anno dal conduttore Rai, a cui si sono aggiunti quelli di Gerry Scotti e Simona Ventura.

Intanto sembrerebbe fatta anche per Fiorello, spalla insostituibile dello scorso anno di Ama. Del resto lo stesso showman siciliano durante una diretta Instagram parlando proprio di un possibile ritorno a Sanremo aveva dichiarato: “Che faccio? E’ pesante fare Sanremo… Te ne dicono di tutti i colori… Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta… Potrebbe essere l’ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera”.

Possibile quindi che Fiorello decida di esserci ancora una volta accanto all’amico e collega Amadeus prima di dire “addio alle scene”!