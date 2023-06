Samuele Barbetta, ex allievo di Amici 20, è il protagonista del nuovo videoclip degli Zero Assoluto dal titolo ‘Sardegna‘. Il duo ha scelto l’estro e la fantasia del ballerino per coreografare la loro nuova hit, uscita sulle principali piattaforme digitali e radio il 19 maggio 2023. Vediamo insieme di cosa parla il brano in base alle informazioni raccolte in rete.

Samuele Barbetta protagonista di ‘Sardegna’ videoclip degli Zero Assoluto

In un post su Instagram, gli Zero Assoluto spiegano come è nata questa collaborazione:

“Abbiamo voluto raccontare Sardegna attraverso l’arte di Samuele. È magico il modo in cui può prendere vita una canzone con un’espressione artistica così forte.

Il video di Sardegna è fuori ora sul nostro canale Youtube. Godetevelo in ogni singolo movimento“.

‘Sardegna’ è il nuovo brano di Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi che a 20 anni dal loro esordio, tornano a cantare in due concerti evento. Il primo si è tenuto il 20 maggio al Fabrique di Milano e il secondo si terrà al Palazzo dello Sport di Roma il 12 novembre. Nel videoclip, Samuele balla sulle note di ‘Sardegna’ che racconta le aspettative e i ricordi di come sarà un viaggio nell’isola. Il tutto da un punto di vista intimo, cercando di immaginare anche le sensazioni e i sentimenti che si provano. Il titolo poi riprende le origini sarde di Thomas.

Nel video si vede Samuele ballare da solo davanti ad uno specchio seduto su una sedia, poi la scena si sposta al mare tra le onde, il rumore del vento e la sabbia.

Chi è Samuele Barbetta

Samuele Barbetta ha partecipato ad Amici 20, edizione vinta da Giulia Stabile. Il ballerino fu eliminato nel corso della settima puntata al ballottaggio con Alessandro e da allora la sua carriera non si è mai fermata. Dopo aver studiato in America, è tornato nel 2021 a ‘Tu sì que vales‘ nelle vesti di direttore artistico di una compagnia, i De Anima. Durante questa edizione di Amici, Maria de Filippi ha invitato Samuele in studio per giudicare i ballerini e dare consigli sulle gare di improvvisazione. Samuele insegna in diverse scuole come istruttore della danza hip–hop e della danza coreografica.