Samuel Peron è sicuramente uno dei concorrenti più noti di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024. Il ballerino è pronto a partire per l’Honduras e mettersi in gioco in questa nuova avventura. Scopriamo insieme chi è, cosa ha fatto nella sua carriera, la sua vita privata e i social.

Samuel Peron all’Isola dei Famosi 2024: chi è il ballerino

Tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria c’è anche Samuel Peron. Il ballerino è reduce dell’ottimo piazzamento ottenuto a ‘Ballando con le Stelle‘ in coppia con Simona Ventura. I due sono infatti arrivati in finale, al secondo posto, dietro la vincitrice Wanda Nara. Ma chi è Samuel Peron e cosa ha fatto nella sua carriera?

Nato a Marostica (in provincia di Vicenza) il 21 aprile del 1982, sin da piccolo si appassiona al mondo della danza e ai balli latino-americani. Esordisce in tv nel 1991 quando partecipa al programma ‘Sabato al circo‘ nel corpo di ballo di Cristina D’Avena. L’anno successivo prende parte a ‘Bravo Bravissimo‘ condotto da Mike Bongiorno. Dal 2005, è uno dei ballerini professionisti di ‘Ballando con le Stelle‘ arrivando anche a vincere in coppia con Maria Elena Vandone. Parallelamente agli impegni tv, si dedica al teatro dove interpreta Cesàr nel musical ‘La febbre del sabato sera‘ ed è protagonista in ‘Tango d’amore...’.

Con gli anni diventa un volto noto della televisione arrivando a ricoprire il ruolo di inviato sportivo nella trasmissione ‘Buongiorno benessere‘ ed essere uno degli ospiti di ‘Oggi è un altro giorno‘. Inoltre diventa inviato anche di ‘Weekly’ e ‘Camper’ viaggiando e mostrando le meraviglie della nostra terra. Nel 2023 partecipa ad un altro programma di Milly Carlucci, il Cantante Mascherato, dove canta come Cavaliere Veneziano. Grazie alla sue performance, vince l’edizione.

Grinta ed energia allo stato puro 🕺🕺

Samuel Peron è pronto a partire per l'Honduras 🌴🥥#Isola, da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 e @MedInfinityIT pic.twitter.com/Jc4OqKNO6e — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 3, 2024

Samuel Peron, vita privata e social

Per quanto riguarda la sua vita privata, Samuel Peron è legato dal 2010 con la modella, ex Miss Italia, Tania Bambaci. I due hanno anche un figlio, nato nel 2022, di nome Leonardo. Il ballerino ha anche un profilo instagram dove condivide alcuni momenti di quotidianità con i suoi fan. Il nome utente è @samuelperon ed è seguito da circa 132 mila follower.

Il profilo Tiktok, nome utente @samuelperonofficial, conta 11 mila fan.