Salmo torna e lo fa con “RANCH” il suo nuovo disco in uscita il 9 maggio. Un’opera che ha un’immagine distante dal classico western, ma che rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico per l’artista: il suo rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro, riconnettersi con la propria essenza, ripartire da sé, dalla famiglia, dalla sua musica.

Salmo, “Ranch” è il suo nuovo disco – Video

Per Salmo “RANCH” è libertà, come quella che si vive nella propria casa dove puoi mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e dare vita a un’esplosione di creatività.

“RANCH” è un album eterogeneo, ruvido, tagliente ma soprattutto sincero. La perfetta fotografia sonora di un artista che non vuole essere incasellato, che cambia pelle ad ogni brano, viaggiando perchè no, anche attraverso generi e stati d’animo diversi ma con la sola bussola della sua ispirazione. Con questo disco Salmo torna sulle scene e lo fa a modo suo: nuova estetica, un unico feat (Kaos in BYE BYE) e ben 16 brani a comporre una tracklist essenziale, solo musica, tutta autenticità. Per immergersi completamente nel viaggio sonoro e visivo di RANCH, ciascuna delle sedici tracce prende vita in un video dedicato: 16 visioni e 16 storie che si intrecciano in un unico flusso narrativo.

Perchè ho scelto di non fare X Factor

L’artista ha incontrato la stampa a Milano. In quell’occasione, oltre a parlare del disco e dei nuovi brani, Salmo ha anche raccontato del perché ha rifiutato di essere giudice a X Factor rifiutando un offerta di ben 1 milione di Euro.

L’artista racconta che: “È assolutamente vero che avevano pensato a me per X Factor. Mi hanno fatto fare una prova, a loro è piaciuta, volevano me, mi hanno offerto tanti soldi, quasi un milione. Alla fine ho mollato tutto, non perchè non mi piace il programma, anzi avrei potuto anche farlo, ma ho accettato di fare la serie tv e il personaggio è in contrapposizione. Non volevo andare a X Factor a piangere perchè sono molto sensibile e la musica è una delle cose che più mi commuove. Non mi vergogno a dire che se avessi visto un ragazzino cantare col cuore di sicuro mi sarei messo a piangere. Forse non era il momento giusto. Non era una questione di soldi”.

Tour in Italia e all’estero

Con l’uscita di RANCH l’attesa cresce anche sul fronte live, dove Salmo è da sempre sinonimo di potenza e spettacolo. Il primo grande appuntamento in agenda è LEBONSKI PARK, in scena il 6 settembre 2025 a Milano (Fiera Milano Live) e prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360. L’avventura live proseguirà in giro per il mondo con il SALMO WORLD TOUR 2025, la nuova tournée prodotta da Vivo Concerti e Lebonski 360 che tra ottobre e dicembre vedrà Salmo nei palasport di tutta Italia e fuori dai confini nazionali, sui palchi più infuocati d’Europa e degli States.

Concerti e date

LEBONSKI PARK

Sabato 6 Settembre 2025 – MILANO FIERA MILANO LIVE

SALMO WORLD TOUR 2025