Inizia oggi, lunedì 1 luglio 2024, la prima edizione del SàFF, il Sanità Film Festival. Si tratta di cinque giorni in cui il Rione Sanità di Napoli diventerà protagonista con eventi che includono masterclass, networking, proiezioni di film gratuite, musica e un Blu Carpet ricco di personaggi famosi. Scopriamo insieme in cosa consiste.

Prima edizione di Sàff, ospiti alcuni attori di Mare Fuori, Cristina Donadio, Andrea Sannino e tanti altri

Da oggi, lunedì 1 luglio e fino al 5 luglio, si terrà la prima edizione del Sanità Film Festival, Sàff. Tantissimi gli ospiti di questo festival gratuito che punta a valorizzare il territorio ed è dedicato alla comunità. Tra i più attesi ci sono Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival, Casa Surace e alcuni attori della serie Mare Fuori tra cui Raiz. E ancora Lina Sastri, Brando De Sica, Cristina Donadio e Dario Sansone. Una manifestazione che coinvolge i player internazionali come Prime Video, Netflix, Sky, Cinecittà, Think | Cattleya. Non mancano momenti di riflessione con ‘Il cinema è comunità’, al quale parteciperanno rappresentanti di istituzioni, enti, fondazioni, atenei e realtà internazionali del settore audiovisivo. A essere proiettate gratuitamente (la prenotazione è obbligatorio) sono opere audiovisive che narrano tematiche di rilievo sociale, rigenerazione, sviluppo e promozione culturale.

Ogni sera ci sarà un ‘blu carpet’ dalle scale di via dei Cristallini fino all’ingresso dell’ex Mendicicomio, che ogni giorno accoglierà diversi personaggi: Raiz, Cristina Donadio, Dario Sansone, Lina Sastri, Andrea Sannino, alcuni protagonisti della serie tv “Mare Fuori” Giuseppe Pirozzi, Vincenzo Ferrera, Carmine Reicano, Gaetano Migliaccio, Giovanna Sannino, cast e produzione di Un Posto al Sole, Daniela Ioia, Imma Pirone, Fiorenzo Madonna, Luigi Miele, Loris De Luna, Antonella Prisco, Renata Anzano, Fabio Sabioni, il regista Brando De Sica, gli attori Giuseppe Brunetti e Fiamma Parente. Tante anche le performance musicali in programma con il DJ Set Discomentality, Speaker Cenzou e un concerto itinerante degli Ars Nova Napoli.

L’evento comprende la festa patronale del Monacone e premi speciali

L’evento è promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli e organizzato da Fondazione di Comunità San Gennaro EF e Apogeo ETS, con il patrocinio della Regione Campania. Durante il festival ci sarà anche la tradizionale festa patronale del Monacone e si festeggerà anche i 10 anni della Fondazione di Comunità San Gennaro con un dialogo sulle comunità che sarà aperto da Pasquale Calemme, Presidente della Fondazione.

L’ampio programma spazia da concorsi a proiezioni, networking e formazione, da presentazione di libri a social tour, da performance artistiche a live music. La direzione artistica è di Andrea De Rosa, Vincenzo Pirozzi e Yulan Morra, identità visiva a cura dell’artista e regista Francesco Filippini, sviluppo grafico di Andrea Passalacqua. SàFF ha indetto un Concorso Nazionale che ha raccolto oltre 240 opere originali in 4 categorie, Cortometraggi, Documentari, Animazione, Videoclip, che sono state valutate da una giuria eccezionale presieduta dal giornalista e storico del cinema Valerio Caprara, affiancato da Viktoria Wasilewski, Head of Content di Prime Video Italia, Marco Spagnoli, Deputy Director, Head of Doc & Factual del MIA Market, Martino Benvenuti, General Manager & Executive Producer di Think|Cattleya e Antonio Viespoli, Responsabile Marketing di Cinecittà.

Il Concorso prevede 3 premi per ciascuna delle 4 categorie e 3 premi speciali. Il COMICON, Festival Internazionale del Fumetto partner del SàFF, nominerà una giuria dedicata per selezionare l’opera vincitrice del Premio COMICON per la categoria Animazione, il vincitore e la sua opera saranno protagonisti di un evento speciale durante COMICON 2025. Think|Cattleya assegnerà un Premio Speciale per la categoria Documentari, l’opera vincitrice sarà promossa e diffusa attraverso i suoi canali nazionali e internazionali. Infine, grazie alla straordinaria partecipazione al SàFF di Giffoni Innovation Hub, polo creativo nato dall’esperienza del Giffoni Film Festival, numero uno al mondo tra i festival dedicati al cinema per ragazzi, l’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II assegnerà un Premio Speciale al suo fondatore Claudio Gubitosi che oltre 50 anni fa, credendo nelle potenzialità dell’audiovisivo soprattutto come linguaggio giovanile, ha trasformato un piccolo paese del Sud Italia in uno dei più rinomati palcoscenici del cinema internazionale.

Il Sàff prevede anche una sezione dedicata alla formazione. Grazie alla collaborazione con Audiovisual Napoli Hub – progetto promosso da Altra Napoli EF e Apogeo ETS in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II e sostenuto anche da Fondazione CON IL SUD – sono in programma Masterclass tenute dai più grandi player dell’industria cinematografica e audiovisiva mondiale partner del progetto: Prime Video, Netflix, Sky, Accademia Teatro alla Scala, Cinecittà.

Le diverse iniziative del Sàff si svolgeranno ogni giorno, a partire dalle 15, in luoghi simbolo del quartiere, restituiti alla comunità: nella Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, da poco restaurata dagli artisti Mono Gonzales e Tono Cruz, e nell’ attiguo complesso dell’ex Mendicicomio in via dei Cristallini.

I film proiettati e il calendario del Sàff

Il pubblico può prenotare gratuitamente e assistere sia alle proiezioni delle opere in Concorso, sia a quelle della categoria Fuori Concorso: Mixed by Erry di Sydney Sibilia (1 luglio), La casa di Ninetta di Lina Sastri (3 luglio), Mimì il principe delle tenebre di Brando De Sica (4 luglio), Jago Into the White di Luigi Pingitore (5 luglio). Tutte le mattine, invece, si può assistere alle proiezioni dei film prodotti da Fondazione CON IL SUD e Apulia Film Commission attraverso il Social film Production Con il Sud, il bando che fa incontrare le imprese cinematografiche italiane con le organizzazioni non profit meridionali per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni sociali.

I 18 film realizzati grazie all’iniziativa sono disponibili anche su Prime Video.

Il programma completo del Festival