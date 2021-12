Dopo il grande successo di “Natale in casa Cupiello“ andato in onda lo scorso anno, il regista Edoardo De Angelis e Sergio Castellitto rivisitano uno dei capolavori di Eduardo De Filippo: la tragicommedia del 1959 dal titolo “Sabato, domenica e lunedì”. Ecco quando andrà in tv, la trama ed il cast.

“Sabato, Domenica e Lunedì” con Sergio Castellitto: quando in Tv e dove

Il film tv “Sabato, domenica e lunedì” arriva in Tv su Rai 1 in prima visione assoluta martedì 14 dicembre 2021 alle ore 21.25. Tratto da una commedia di Eduardo De Filippo, nasce da una collaborazione di Picomedia con Rai Fiction. Il film sarà disponibile, dopo la messa in onda in prima visione televisiva su Rai 1, anche in streaming su RaiPlay.

L’opera diretta dal regista Edoardo De Angelis e con protagonista Sergio Castellitto, è stata presentata in anteprima al 39º Torino Film Festival, tenutosi dal 26 novembre al 4 dicembre scorso. Dopo l’anteprima al festival, il film arriverà nelle case degli italiani in onda su Raiuno.

La trama del film

La commedia è ambientata in casa Priore, dove Rosa, madre di famiglia, sta preparando il ragù per la domenica. Come da tradizione partenopea infatti, la domenica è il momento in cui tutta la famiglia Priore si riunisce a tavola per gustare il buonissimo ragù di donna Rosa. Tuttavia, il marito Peppino sembra non essere particolarmente contento del gesto di Rosa. Il giorno dopo, a tavola, il mistero viene svelato: Rosa sta indossando un foulard regalatogli dal vicino di casa, il ragioniere Ianniello. La domenica, di fronte a tutti, Peppino li accusa di avere una relazione.

Cast, attori e personaggi di “Sabato, domenica e lunedì”

Chi sono gli attori del cast del film tv “Sabato, domenica e lunedì”? Oltre al grandissimo Sergio Castellitto, nel film troviamo un cast di attori di tutto rispetto. Ecco l’elenco degli interpreti principali del film tratto dalla celebre commedia scritta dal grande Eduardo De Filippo.

Sergio Castellitto

Sergio Castellitto Fabrizia Sacchi

Fabrizia Sacchi Giampaolo Fabrizio

Giampaolo Fabrizio Maria Rosaria Omaggio

Maria Rosaria Omaggio Maria Vera Ratti

Maria Vera Ratti Liliana Bottone

Liliana Bottone Tony Laudadio

Tony Laudadio Adriano Pantaleo

Adriano Pantaleo Gianluca De Gennaro

Gianluca De Gennaro Margherita Laterza

Margherita Laterza Giulia Pica

Giulia Pica Ginestra Paladino

Ginestra Paladino Nunzia Schiano

Il video del film con Sergio Castellitto