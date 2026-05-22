In occasione del suo decimo anniversario, RTL 102.5 celebra l’arrivo dell’estate con un doppio appuntamento musicale senza precedenti. Domenica 31 maggio 2026 il Centrale del Foro Italico di Roma ospiterà un grande concerto dal vivo con numerosi artisti protagonisti della scena italiana. Per la prima volta, il percorso che porterà all’elezione del tormentone estivo prenderà il via dalla Capitale, accompagnando il pubblico durante tutta la stagione fino alla finalissima del 1° settembre all’Arena di Verona. L’edizione 2026 punta ancora di più sul coinvolgimento del pubblico e della community che ogni giorno segue l’emittente, trasformando l’evento in un momento di condivisione, energia e intrattenimento dal vivo.

RTL 102.5 Power Hits Estate, tutti i cantanti presenti al Centrale del Foro Italico

“Anche quest’anno sarà uno spettacolo imperdibile, non solo perché i più grandi artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma, ma soprattutto perché il Power Hits Estate celebra il suo decimo anniversario. È infatti l’unico evento musicale live con una classifica trasmessa in diretta su RTL 102.5 per decretare la hit dell’estate. La line up che abbiamo preparato è davvero unica e inimitabile, con un ritmo capace di lasciare senza fiato sia il pubblico presente sugli spalti sia chi seguirà la serata attraverso la nostra radiovisione. Chi sarà a casa, davanti alla televisione, potrà seguire il concerto sul canale 36 del digitale terrestre oppure ascoltarlo in diretta radio su RTL 102.5. Perché il 31 maggio prenderà ufficialmente il via l’estate musicale e la corsa al tormentone estivo, che si concluderà il 1° settembre all’Arena di Verona, già sold out”, ha detto Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5.

A condurre la serata saranno Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Jessica Brugali e Giulia Laura Abbiati. Nel cast, troviamo i principali artisti della scena musicale italiana: Achille Lauro, Annalisa, Arisa, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Colapesce, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Emma, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Geolier, Gigi D’Alessio, Giorgia, Irama, J-Ax, Levante, Madame, Marco Masini, Nayt, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Salmo, Serena Brancale, The Kolors e Tommaso Paradiso, insieme a molti altri artisti.

Il grande concerto di RTL 102.5 sarà trasmesso in diretta radiofonica, televisiva e streaming a partire dalle ore 21:00 sul canale 36 e sulla piattaforma RTL 102.5 Play, permettendo anche a chi resterà a casa di vivere l’evento in modo coinvolgente e interattivo. Il pubblico potrà partecipare attivamente entrando in contatto con lo spettacolo e condividendo emozioni, storie e momenti speciali da ogni parte d’Italia. Registrandosi su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori avranno inoltre l’opportunità di intervenire in diretta e tentare di vincere vacanze offerte insieme a TH Resorts in splendide località turistiche italiane e internazionali. Durante la serata non mancheranno premi, sorprese e iniziative dedicate agli spettatori collegati in radiovisione o online.

Tra le novità più attese dell’edizione 2026 ci sarà anche il Villaggio del Power Hits Estate, uno spazio aperto al pubblico che animerà il Centrale del Foro Italico di Roma per tutta la giornata del 31 maggio, dalle 10:30 alle 21:00. L’area offrirà attività, intrattenimento ed esperienze immersive pensate per avvicinare ancora di più le persone al mondo di RTL 102.5, trasformando l’attesa del concerto in una vera festa all’insegna della musica, della radio e del divertimento condiviso.