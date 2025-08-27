Il tormentone dell’estate con il Power Hits di RTL 102.5 in diretta il 1° settembre dall’Arena di Verona

L’estate italiana ha un solo nome: Power Hits Estate di RTL 102.5!

Lunedì 1° settembre 2025, l’iconica Arena di Verona accoglie la nona edizione dell’evento musicale più atteso della stagione, pronto a farci cantare i brani che hanno dominato radio e classifiche.

Un appuntamento diventato ormai tradizione, in cui i tormentoni dell’estate si trasformano in una grande festa live, fino all’attesissima proclamazione della Power Hit dell’estate 2025.

Ma la magia non finisce qui: il giorno dopo, martedì 2 settembre, sempre all’Arena, arriva il Future Hits Live di Radio Zeta, lo show pensato per la Generazione Z, con i nomi più amati e i talenti emergenti che stanno scrivendo il futuro della musica italiana. Insomma, due serate consecutive di pura energia, musica e spettacolo da non perdere!

Un’estate in musica per RTL 102.5 e Radio Zeta!

RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, e Radio Zeta, la voce della Generazione Z, tornano con due eventi spettacolari che rafforzano il loro ruolo di punto di riferimento assoluto nel panorama musicale italiano. Il Power Hits Estate e il Future Hits Live sono pensati per mantenere viva la connessione con il pubblico: una linea editoriale che da sempre mette gli ascoltatori al centro, offrendo show unici e indimenticabili.

Il cast del Power Hits Estate 2025

Sul palco dell’Arena di Verona, il 1° settembre, si alterneranno i grandi protagonisti della musica italiana. Ecco il cast annunciato:

ALFA, ANNA, ANNALISA, BLANCO, BOOMDABASH, BRESH, CARL BRAVE, CLARA, COEZ, DARDUST, ELODIE, FABIO ROVAZZI, FABRI FIBRA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, FUCKYOURCLIQUE, GABRY PONTE, GAIA, GIGI D’ALESSIO, IRAMA, LEVANTE, LOREDANA BERTÈ, LUCIO CORSI, MARIANA FROES, NOEMI, ORIETTA BERTI, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, SAL DA VINCI, SALMO, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, TANANAI, THE KOLORS, TREDICI PIETRO… e tante altre sorprese in arrivo!

Una line-up da urlo che unisce grandi icone e nuove generazioni per una serata che farà la storia dell’estate 2025.

Il cast del Future Hits Live 2025

Il 2 settembre, sempre all’Arena di Verona, la scena sarà tutta per la Generazione Z con il Future Hits Live di Radio Zeta.

Sul palco troveremo:

ALEX WYSE, ALFA, ANNA, ANNALISA, ARIETE, ARTIE 5IVE, BIGMAMA, BLANCO, BRESH, CHIAMAMIFARO, CHIELLO, CLARA, ELE A, EMIS KILLA, EMMA NOLDE, FABRI FIBRA, FRAH QUINTALE, FRANCESCA MICHIELIN, FRITU, FULMINACCI, GAIA, GOLDEN YEARS, JOAN THIELE, JOSHUA, LDA, LES VOTIVES, LORENZZA, LUCIO CORSI, MIDA, NASKA, NEFFA, NERISSIMA SERPE, NOEMI, PAPA V, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, RRARI DAL TACCO, SANGIOVANNI, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, SETTEMBRE, SHABLO, SKT, TANANAI, THE KOLORS, TORMENTO, TREDICI PIETRO, TRIGNO.

Una vera celebrazione del presente e del futuro della musica, con i protagonisti che hanno già conquistato le playlist e quelli che lo faranno nei prossimi anni.

Quando e dove vederlo in TV e streaming

Non potrai essere a Verona? Nessun problema!

Il Power Hits Estate 2025 e il Future Hits Live 2025 saranno trasmessi in diretta dall’Arena e visibili ovunque:

In radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 DTT, 736 Sky) e Radio Zeta (canale 266 DTT, 735 Sky)

In streaming su RTL 102.5 Play

In diretta anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

La macchina perfetta dietro agli eventi

Due serate di questo livello richiedono un team di eccellenza. Gli show nascono da un’idea dell’editore e presidente Lorenzo Suraci, con la produzione di Fabio Marcantelli, la line-up musicale a cura di Lina Pintore, i testi di Angelo Baiguini e Carolina Russi Pettinelli. La regia è firmata da Luigi Antonini, la direzione della fotografia e il lighting design da Francesco De Cave, mentre la produzione generale è seguita da Luigi Vallario.