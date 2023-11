In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rtl 102.5 ha lanciato una serie di iniziative in cui gli uomini del gruppo daranno voce al cambiamento insieme alle grandi interpreti femminili della musica. Vediamo insieme in cosa consiste.

L’impegno di RTL 102.5 per l’eliminazione della violenza contro le donne: un’intera giornata #percambiare

L’omicidio di Giulia Cecchettin continua a scuotere le coscienze. Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e anche il gruppo RTL.102 vuole contribuire alla promozione del rispetto di genere. Un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere molte donne a denunciare appena si accorgono che qualcosa nel loro rapporto non va.

RTL 102.5 ha quindi lanciato il progetto #PERCAMBIARE che prevede due iniziative complementari. Per evitare femminicidi, bisogna infatti partire dall’educazione degli uomini. Per questo tutti gli speaker uomini, a ogni intervento radiofonico, reciteranno una frase a nome di tutto il genere maschile per impegnarsi concretamente a combattere ogni forma di violenza sulle donne. Violenza che può essere sia fisica che psicologica.

In contemporanea, a fare da controcanto, ci sarà la voce delle grandi donne della musica italiana e internazionale. A ogni ora, sulle radio del Gruppo RTL 102.5, saranno trasmesse le più iconiche canzoni che hanno affrontato il tema della violenza di genere in tutte le sue forme e hanno dato voce alla sensibilità femminile. Brani indimenticabili che ci hanno emozionato e sono arrivati al cuore perché parlano di sofferenza e dolore, ma anche di coraggio, rinascita e speranza. Sarà un modo per dare voce a tutte le donne, specialmente a quelle a cui questa voce è stata tolta dalla violenza.

Come nasce il progetto

#PERCAMBIARE è un’iniziativa ideata dal presidente Lorenzo Suraci e dalla responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo RTL 102.5, Marta Suraci. Il progetto parte da un’idea fondamentale: quello che la violenza non è responsabilità di chi la subisce ma di chi la commette. Per cambiare il modo di pensare nella nostra società occorre quindi coinvolgere tutti, uomini e donne.

Il Gruppo RTL 102.5 è impegnato in queste tematiche sin dal 2016, quando venne lanciata la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne #ÈORADICHIEDERESCUSA con il patrocinio dalla Camera dei Deputati. Allora protagonisti furono gli uomini che presero posizione in prima persona contro la violenza sulle donne, insieme agli speaker di RTL 102.5 e a tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo.

«Sono passati sette anni dal progetto #ÈORADICHIEDERESCUSA – dichiara Marta Suraci – e tutti noi ci rendiamo conto che il nostro lavoro non è ancora finito. Mi occupo della comunicazione del nostro gruppo e oggi più che mai sento fondamentale affrontare questa tematica importantissima per la nostra società, per tutte le donne, ma anche per gli uomini e, soprattutto, per tutti i nostri bambini, i nostri figli, il nostro futuro. È un messaggio che deve essere comunicato a gran voce, dobbiamo pensare a come far cambiare le cose in modo concreto. Questa volta facciamo un passo avanti: i nostri speaker uomini, a ogni intervento, faranno una dichiarazione personale e universale, un impegno #PERCAMBIARE. E abbiamo aggiunto un tassello importante, diamo voce anche alle donne e lo facciamo in musica.

Per 24 ore, a ogni inizio ora, sarà trasmesso un brano potente cantato da donne. Personalmente credo molto nel cambiamento, credo che tutti insieme abbiamo la possibilità di invertire la rotta, a partire dalle nostre scuole. Sono donna e madre di tre figli maschi che frequentano la scuola primaria, ovviamente sento una grande responsabilità, quella di farli crescere uomini, nel vero senso della parola. I miei figli, nella giornata del minuto di “rumore” per Giulia Cecchettin, tornati a casa, hanno voluto parlare, condividere, si sono fatti tante domande, alle quali abbiamo cercato di dare delle risposte e personalmente credo che quelle risposte devono essere date non solo dalle donne e dalle mamme ma anche e soprattutto dai papà, o comunque dalle figure di riferimento maschili, che, a mio avviso, proprio con l’esempio concreto possono far cambiare le cose».

I brani che risuoneranno in radio

Questi i brani che accompagneranno gli ascoltatori nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Su RTL 102.5:

“Someone Like You” di Adele, “Amore Puro” di Alessandra Amoroso, “Quando nasce un amore” di Anna Oxa, “Nobody’s Wife” di Anouk, “Respect” di Aretha Franklin, “La notte” di Arisa, “Amore di plastica” di Carmen Consoli, “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli, “Qualcosa che non c’è” di Elisa, “Io di te non ho paura” di Emma, “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia, “L’amore esiste” di Francesca Michielin, “Sei nell’anima” di Gianna Nannini, “Come saprei” di Giorgia, “Take Me Home” di Jess Glynne, “Tra te e il mare” di Laura Pausini, “Sei bellissima” di Loredana Bertè, “Voce” di Madame, “Ricomincio da qui” di Malika Ayane, “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, “Grande, grande, grande” di Mina, “Domani è un altro giorno” di Ornella Vanoni, “I’m Every Woman” di Whitney Houston, “Je veux” di ZAZ.

Su Radio Zeta:

“Amore puro” di Alessandra Amoroso, “Il mondo prima di te” di Annalisa, “Castelli di lenzuola” di Ariete, “La notte” di Arisa, “Ok. Respira” di Elodie, “Io di te non ho paura” di Emma, “L’amore esiste” di Francesca Michielin, “Mi manchi” di Levante, “Voce” di Madame, “Duemilaminuti” di Mara Sattei, “Sono solo parole” di Noemi, “Cartoni animati” di Rose Villain.

Su Radiofreccia:

“Ironic” di Alanis Morissette, “Rehab” di Amy Winehouse, “Nobody’s Wife” di Anouk, “Respect” di Aretha Franklin, “I Just Want to Make Love to You” di Etta James, “You’ve Got The Love” di Florence and the Machine, “Piece Of My Heart” di Janis Joplin, “People Have The Power” di Patti Smith, “The Best” di Tina Turner.