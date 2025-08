Rocío Muñoz Morales, prima uscita pubblica al Magma Graecia Film Festival dopo il caso che ha travolto Raoul Bova, suo ormai ex compagno e padre delle sue due figlie. L’attrice spagnola non è in Puglia e tantomeno in nessuna località segreta come molti siti web e quotidiani stanno riportando in queste ore. La Morales è infatti a Soverato per prendere parte al Magma Graecia Film Festival, diretto da Gianvito Casadonte, evento cinematografico dedicato alle opere prime e seconde, di cui l’attrice è membro della Giuria Internazionale.

Rocío Muñoz Morales al Magna Graecia Film Festival dopo il caso Raoul Bova

Dopo aver trascorso quale giorno in Puglia, Rocío Muñoz Morales ha raggiunto l’amico Gianvito Casadonte, patron del Magma Graecia Film Festival, e gli altri membri della giuria per aprire i lavori dedicati alle opere prime e seconde in concorso alla kermesse cinematografica che si sta tenendo in questi giorni a Soverato, cittadina della Calabria che ogni anno richiama a sé migliaia di turisti soprattutto durante il periodo estivo.

L’attrice non ha rinunciato ai suoi impegni di giurata dopo il caso che ha travolto la sua relazione con l’attore Raoul Bova, nonché padre delle sue due figlie, e che riguarda gli audio pubblicati da Fabrizio Corona, che a quanto pare porterebbero alla luce una presunta relazione tra Bova e la influencer Martina Ceretti. Un caso, che visto gli ultimi risvolti, è finito anche in un’inchiesta di ricatti a scopo estorsivo e che coinvolgerebbero altre persone.

Rocío Muñoz Morales elegantissima in Moschino a bordo di una Mini Cooper Cabrio

Elegantissima nel suo abito da sera nero con pois bianchi firmato Moschino, la bellissima Rocío Muñoz Morales arriva sul red carpet del Magna Graecia Film Festival a bordo di una Mini Cooper Cabrio. Un saluto con la mano e poi subito ad abbracciare i suoi fan stringendo mani e facendo selfie.

Un red carpet atteso da giorni quello dell’attrice spagnola che proprio qualche giorno fa aveva disertato la conferenza stampa della Giuria Internazionale proprio per non incontrare i fotografi e i giornalisti che erano lì ad attenderla. Questa volta Rocío non si è tirata indietro anche in rispetto del forte legame che la lega al Magna Graecia Film Festival di cui ne è stata ospite diverse volte e tantomeno all’amicizia di vecchia data con il direttore artistico del festival Gianvito Casadonte.

Video – Rocío Muñoz Morales sul red carpet a Soverato