Rocco Siffredi, il pornodivo italiano per eccellenza, diventato a tutti gli effetti una pop star internazionale, e icona dalle mille contraddizioni, debutta a teatro con lo spettacolo dal titolo “SIFFREDI racconta ROCCO” diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua VERA Produzione. È la prima volta per il celebre attore calcare il palcoscenico di un teatro con uno spettacolo tutto suo, per raccontare in prima persona, con ironia e sincerità, una vita e una carriera davvero incredibili Il tour toccherà numerose città italiane, tra cui Firenze il 18 ottobre, Milano (Teatro degli Arcimboldi, 29 ottobre) e Roma (Teatro Brancaccio, 18 novembre). Al suo fianco sul palco un’ospite d’eccezione, la moglie Rózsa.

Un racconto inedito e sincero che procede per suggestioni e ricordi, senza un ordine cronologico, alternando gag comiche, provocazioni irriverenti, intime confessioni e momenti poetici per ripercorrere un percorso professionale e umano che – al di là delle ansie, dei conflitti interiori, dei momenti di solitudine e sofferenza – ha regalato a Rocco anche tanta gioia, spensieratezza e divertimento. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Rocco Siffredi, e con lui abbiamo parlato del suo spettacolo teatrale, della sua carriera, della sua famiglia e della serie su di lui interpretata dal bravissimo Alessandro Borghi.

Rocco Siffredi intervista esclusiva all’attore

“SIFFREDI racconta ROCCO”, come nasce questo spettacolo?

“Nasce da uno spettacolo di Mike Tyson, dove lui si raccontava e mi sono detto: questo devo fare. Poi mia moglie è stata a spingermi a farlo. Arriva il covid, salta tutto e successivamente è stato fortuito l’incontro con Paolo Ruffini. Racconto la mia vita senza aiuto di autori, ho realizzato alla fine una versione leggera a tratti emozionante, senza passare per tutto quello che è stato raccontato da altri. Pe me era importante che le persone sapessero la mia vita da me, non che la serie racconti cose non vere, anzi. Volevo che le persone conoscessero aneddoti che non sono stati raccontati e che li sapessero da me. Poi c’è con me anche mia moglie sul palco, che si racconta e che allo stesso tempo racconta il vero Rocco”.

Come nasce l’idea di coinvolgerla?

“I motivi che hanno spinto mia moglie a raccontarsi e a raccontare me, sono il fatto che è una delle persone più curiose che io conosca. Poi c’è stato un litigio, lei pensava che avessi scritto cose che non corrispondevano al suo pensiero, allora le ho detto: vai tu a raccontare chi è Rocco”.

In questi anni tutti hanno parlato di lei, anche una serie dedicata. Ora a parlare e’ lei. Cosa ci racconterà che non sappiamo? E cosa pensa della serie su di lei?

“Ci sono io che racconto che è una novità, poi molti aneddoti che non sono mai stati raccontati, anche su molte cose successe sul set. Racconto questi 40 anni di carriera, attraverso le curiosità, il rapporto con i miei genitori ad esempio. Cose che nessuno può immaginare anche del mio carattere”.

Lo spettacolo è diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua VERA Produzione. Come è avvenuto il vostro incontro?

“Penso che lui sapesse che volevo fare questa cosa e mi ha proposto di farla con lui. Mi aveva proposto lo spettacolo qualche anno prima, ma non ero pronto”.

Ci ricorda le date degli spettacoli?

“Debuttiamo a Firenze il 18 ottobre, poi seguirà Milano (Teatro degli Arcimboldi, 29 ottobre) e Roma (Teatro Brancaccio, 18 novembre)”.

Rocco Siffredi, pornodivo italiano per eccellenza, diventato a tutti gli effetti una star internazionale, che effetto le fa che il suo nome è ormai accostato all’essere maschio. Sa si dice ecco è arrivato Rocco Siffredi, per dire ecco quello che si vanta delle sue prestazioni?

“Beh mi fa un bell’effetto. Quando mi si utilizza in questo tipo di visione non negativa è bellissimo. Io ho fatto tutto mettendoci la faccia e non facendolo per altri motivi o secondi fini”.

Parlando di carriera e di vita vissuta. Il suo più grande orgoglio e se si è pentito di qualcosa? Lei ha raccontato che per la sua famiglia il suo lavoro è stata una croce?

“Non mi sono pentito, è sicuramente un lato negativo che i miei familiari non mi fanno sentire. Dovrei vivere molte situazioni con più leggerezza. Ho avuto una famiglia inaspettata, figli fantastici e una moglie straordinaria”.

Papà di due figli: Lorenzo che ha partecipato a ballando e Leonardo atleta. Entrambi lavorano con lei. Cosa ha insegnato loro e cosa loro hanno insegnato a lei.

“Ho insegnato ai miei figli che nulla ci è regalato e che le cose vanno sudate. Mia moglie è stata fantastica nel crescerli. A me loro hanno insegnato tante cose, ricordo che Lorenzo quando mi faceva arrabbiare mi sorrideva, mi faceva sciogliere. Lui mi ha insegnato a non essere rancoroso, mentre Leonardo mi ha insegnato a non essere troppo permaloso. Entrambi mi hanno insegnato a non preoccuparmi della scelta del mio lavoro”.

Il detto dice che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Con lei sul palco sua moglie Rózsa. Tre aggettivi per descrivere sua moglie?

“Una donna forte, riservata e con una dignità incredibile. Lei non giudica nessuno e non ha pregiudizi, una cosa che ha insegnato anche ai nostri figli. Lei si arrabbia quando vede che qualcuno ha pregiudizi sulla nostra famiglia per via del mio lavoro”.

Si emoziona quando parla di lei

“È che non riesco a vedere i video della mia famiglia, infatti ho detto che in tv non voglio vederli”.

Abbiamo citato prima la serie: che cosa ne pensa?

“Ha avuto un grande successo, credo sia stata la serie tv italiana più vista. Questo significa che ho tanti fans. Sono grato a tutta la produzione e a tutti gli attori, hanno fatto un lavoro fantastico. Borghi è stato straordinario. Fare una serie sul sesso oggi, lo trovo bello e coraggioso. Ultimamente ci stanno togliendo la libertà di essere noi stessi. Credo che quando si parli di sessualità non debbano esserci maglie o bandiere. Ognuno deve essere libero. La politica non deve entrare nella sessualità. Strumentalizzare la sessualità in politica non va bene”.

Ha dichiarato che Stefano De Martino potrebbe essere il mio erede, la stessa cosa l’ha detta Paolo Bonolis e ora Stefano conduce un suo storico programma: Lei ha un film per lui?

“Si vede che io e Paolo bonolis abbiamo l’occhio lungo. Stefano sa di avere l’arma segreta, e non è riferito al sesso, lui ha in testa la sua arma. È estremamente perfetto per il mio lavoro”.

Tanta tv, isola. Lei talmente camaleontico che sta bene ovunque. Se dovesse scegliere un programma tv da condurre, cosa le piacerebbe?

Quello di De Martino, dei pacchi. Lo chiamerei “Ho il pacco per voi”.

Se non avesse fatto il porno divo quale lavoro avrebbe fatto e cosa ha comprato con il suo primo guadagno?

“Credo che avrei fatto il pilota di elicotteri perché mi piace vedere il mondo dall’alto. Con il mio primo lavoro ho mandato i soldi a mia mamma perché ne aveva bisogno”.

Intervista video a Rocco Siffredi