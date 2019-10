Rocco Schiavone 4 si farà? Tutte le news sulla fiction Rai

Dopo la fine di Rocco Schiavone 3, fiction Rai andata in onda su Rai 2 fino al 23 ottobre 2019, tutti si stanno chiedendo: Rocco Schiavone 4 si farà? La risposta pare scontata. A quanto si legge in giro, infatti, ormai è tutto deciso da mesi. Ecco quindi tutte le news sulla serie tv che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico televisivo fra indagini e questioni sentimentali.

Rocco Schiavone 4 si farà: le voci che circolano

Togliamo subito ogni possibile dubbio. La news più succulenta per i fan di Rocco Schiavone è solo una. A maggio scorso, durante la consegna della cittadinanza onoraria, la produttrice creativa, ovvero Maddalena Rinaldo, secondo quando rivelato da Tv Blog, ha assicurato che avrebbero preso il via le riprese degli episodi della quarta serie. Gli attori, secondo i ben informati, torneranno sul set ad inizio 2020 e quindi, in tv, con nuovi episodi, forse anche già nel prossimo autunno.

Insomma, se non fosse chiaro, è ovvio che Rocco Schiavone 4 si farà. Dovrebbe proprio succedere qualche cosa si grosso per far cambiare idea a tutti.

Certo, gli ascolti tv sono sembrati essere in calo. Nonostante ciò mamma Rai non ha fatto una piega. Nessuno ha parlato di flop della serie. Nessuno ha accennato alla possibilità di mandare Schiavone in pensione. Oltretutto in questo periodo numerose trasmissioni hanno registrato cali significativi.

Rocco Schiavone 4 si farà: la parola ai protagonisti

Anna Bellato, attrice veneta che veste i panni di Cecilia nella fiction Rai, ai microfoni di Fanpage ha detto di sperare che la serie tv prosegua. Nell’intervista, infatti, la Bellato ha affermato:

Io spero che continui e, dalla mia impressione, l’episodio finale della quarta stagione è un punto di inizio, più che di chiusura. Ho avuto la fortuna di incontrare un personaggio con più dimensioni, che si porta dietro un’umanità, una fragilità in cui possiamo riconoscerci tutti. Penso che Cecilia e Gabriele siano due personaggi con tanto da raccontare. Rispetto a se ci sarà la quarta stagione non ci sono grandi elementi, però posso dire che Cecilia non se ne va.

A Tv Blog, invece, durante la promozione della terza stagione della fiction Rai, il protagonista, Marco Giallini, aveva detto: “Lo chiedi a me? Io certo che continuo, Rocco Schiavone ormai sono io…“.

Insomma dando ancora in bilico la possibilità di un Rocco Schiavone 4, potremmo dire che due attori, uno dei quali proprio colui che da nome alla serie, sarebbero pronti a firmare un nuovo contratto e continuare a seguire le avventure dei loro personaggi vivendo insieme a loro gioie e dolori.

Se aggiungiamo alle voci dei due attori, quella della Rinaldo, abbiamo 3 indizi positivi che ci portano ad una certezza di vedere, quanto prima, nuovi episodi della serie.