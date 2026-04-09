“Roberta Valente – Notaio in Sorrento” è la nuova fiction di Rai Uno che vede come protagonista una giovane e brillante professionista, interpretata da Maria Vera Ratti. Con questa nuova serie, la rete di Stato punta a un’esperienza completamente nuova: non si tratta di una storia in cui sono le forze dell’ordine a guidare la narrazione, ma di una trama che mixa sapientemente mistero, emozioni e paesaggi mozzafiato.

“Roberta Valente – Notaio in Sorrento”: la trama

Protagonista della serie è Roberta Valente, la notaio più giovane d’Italia. Donna razionale, precisa e abituata a pianificare ogni singolo aspetto della sua vita, Roberta si trova a vivere una profonda trasformazione quando decide di trasferirsi da Milano nel suo Paese natale, Sorrento.

Il suo progetto è quello di aprire uno studio prestigioso e sposare il suo fidanzato storico, Stefano. Ma il destino ha scritto nel suo futuro un finale diverso. Immersa in una cornice di limoneti e piccoli scorci che si affacciano su una delle costiere più belle d’Italia, Roberta deve affrontare casi insoliti. Il suo lavoro la porta a mostrare le sue incredibili capacità professionali, ma al tempo stesso mette alla prova anche tutte quelle che – fino a quel momento – erano state le sue certezze.

Alcune scoperte sul suo passato poi, complicheranno tutto, tanto che la nostra notaio farà sempre più fatica a mantenere il controllo della sua vita. Dovrà davvero riscrivere tutto da capo?

Quando inizia °”Roberta Valente – Notaio in Sorrento” e dove è girata la fiction

Quando vedremo “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” su Rai Uno? Il primo appuntamento con la fiction è fissato per domenica 12 aprile in prima serata su Rai Uno.

Per quanto riguarda la location, questa serie conferma ancora una volta la volontà di valorizzare alcune delle zone più suggestive d’Italia. Girata tra ottobre 2024 e febbraio 2025 a Sorrento e nella Costiera Sorrentina (con alcuni ciak a Roma) la serie di Rai 1 con Maria Vera Ratti può contare su una cornice d’eccezione.

Il cast

A guidare il team troviamo lei, Maria Vera Ratti, già nota al grande pubblico per le sue partecipazioni in alcune serie tv di successo, tra cui I bastardi di Pizzo Falcone e Il commissario Ricciardi. Al suo fianco troviamo Alessio Lapice, l’amatissimo Calogiuri in Imma Tataranni, che nella serie interpreterà Stefano.

Completano il cast:

Flavia Gatti nel ruolo di Leda

nel ruolo di Leda Sebastiano Somma che interpreta Capasanta

che interpreta Capasanta Erasmo Genzini nei panni di Vito

La serie è diretta da Vincenzo Pirozzi e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Rodeo Drive. A firmare la sceneggiatura sono Guglielmo Finazzer, Dario Carraturo, Alessia Palumbo e Maria Teresa Trigiante, mentre la cura della colonna sonorà è affidata a Matteo Buzzanca. Responsabile delle scenografie è Flaviano Barbarisi, Daniela Salernitano si occupa invece dei costumi.

La fiction è composta da 4 puntate, e ogni puntata include due episodi per un totale di 8 episodi di circa 50 minuti ciascuno.

Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento

Domenica 12 aprile si accenderanno i riflettori su questa storia tutta da scoprire. Gli appuntamenti si snoderanno in quattro serate evento, e Maria Vera Ratti ci terrà compagnia fino al 3 maggio nel prime time festivo di Rai Uno.

Chi non riuscirà a seguire la serie tv in diretta, potrà recuperare gli episodi in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita ufficiale Rai.