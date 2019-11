Questa sera andrà in onda la seconda puntata de il Torneo di Tale e Quale Show. La prima puntata è stata vinta da Antonio Mezzancella (QUI LA NOSTRA INTERVISTA) con la straordinaria performance di Ultimo. Nella puntata di stasera il quarto giudice sarà Nino Frassica (LEGGI QUI LE ANTICIPAZIONI).

Roberta Bonanno, intervista esclusiva alla concorrente di Tale e Quale Show

La redazione di Super Guida Tv ha intervistato in esclusiva Roberta Bonanno. L’ex allieva della scuola di Amici è stata una delle migliori concorrenti nella passata edizione ed ha guadagnato la possibilità di partecipare al Torneo di quest’anno. Ai nostri microfoni ha raccontato tutte le emozioni che ha rivissuto sul palco di Tale e Quale Show. Di seguito le sue dichiarazioni:

Roberta com’è stato ritornare a Tale e Quale Show? Immagino sia sempre come la prima volta…

È stato un po’ come ritornare a scuola. Quando torni dalle vacanze non vedi l’ora di stare con le persone che sei stata bene. È stata un’emozione bellissima che vorrei riprovare tutti gli anni.

Com’è stato imitare Beyoncé?

Sicuramente impegnativo. Sia la cantante che il brano richiedono molte abilità. Per me è stato un omaggio modestissimo nei confronti della cantante, ma è stata anche una prova, perchè il pezzo è veramente difficile.

Come ti sei preparata per la prossima puntata?

Come sempre, ovvero con l’ausilio di un video di riferimento e con l’aiuto del mio coach Matteo Becucci. Ho cercato di carpire le caratteristiche principali di Rita Pavone e ovviamente usare al meglio la mia voce.

C’è un’artista che ti piacerebbe imitare?

Mi piacerebbe molto imitare Barbra Streisand. È un’artista che mi piace molto, di classe e chissà se me la assegneranno stasera. Altrimenti resterà un sogno.

Quali sono le tue aspettative per il Torneo dei Campioni?

Non ho aspettative nei confronti degli altri, anzi, la mia unica aspettativa è mettermi in gioco, perchè mi piace andare oltre i miei limiti. Questo mi consente di conoscermi meglio. Il mio intento principale, però, è divertirmi.

L’anno prossimo purtroppo non sarai nel cast di Tale e Quale Show: ti mancherà il programma?

Assolutamente sì. Vorrei ritornare tutti gli anni, tipo Cirilli (ride ndr.). Mi mancheranno tutte le persone che lavorano all’interno del programma, dalle costumisti alle truccatrici, fino ai ragazzi della Endemol, la produzione della Rai e ovviamente Carlo (Conti ndr.), che è veramente una bella persona.

Roberta Bonanno, da Tale e Quale Show a Marco Carta

Con Roberta Bonanno abbiamo parlato, oltre che di Tale e Quale Show, anche di Marco Carta, uno dei suoi migliori amici. Di seguito le sue dichiarazioni:

In queste due edizioni di Tale e Quale Show quanto sei cresciuta artisticamente?

Per me è stata come una seconda rinascita, dato che non figuravo in tv da circa dieci anni. Il mio mestiere è una gavetta continua, ogni giorno, e Tale e Quale Show è molto importante in questo senso perchè ti confronti di nuovo con una telecamera, con il pubblico, con la diretta. Ti allena moltissimo

Ieri è arrivata la sentenza su Marco Carta. L’hai sentito? Come sta?

Non l’ho ancora sentito perché ieri sono stata impegnata tutto il giorno in studio. Lo sentirò a breve e sono molto felice per lui. In questi mesi l’ho sentito spesso ed è sempre stato tranquillo e sereno della sua posizione.

C’è un sogno che ti piacerebbe realizzare dopo Tale e Quale Show?

Mi piacerebbe fare un viaggio di relax e poi ci sono sogni ancora non realizzabili, come calcare palchi più importanti, tornare in studio di registrazione e non lasciare il mondo della tv.

Intervista a cura di Vincenzo Mele