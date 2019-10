Il Torneo si Tale e Quale Show torna venerdì 1°novembre in prime time su Rai 1. Al timone come sempre lo straordinario Carlo Conti che accompagnerà i 12 protagonisti dello show alla terza puntata del Torneo, che metterà la parola fine a questa edizione del fortunato show dell’ammiraglia Rai. Venerdì prossimo infatti, l’8 novembre si decreterà il vincitore del Torneo di questa nona edizione dello show.

Tale e Quale Show, Il Torneo: quarto giudice Nino Frassica

Questa settimana, per la festività di Ognissanti (1°Novembre) a giudicare i 12 protagonisti- sei di questa edizione e sei della scorsa- ci sarà un attore che passa da un registro comico ad uno più impegnato, riscuotendo enormi consensi e successi. Stiamo parlando di Nino Frassica, che con la sua comicità surreale e bislacca ci farà divertire parecchio.

Frassica sarà il quarto giudice assieme alla giuria solita, composta dalla veterana Loretta Goggi, ed anche Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Ma quali artisti dovranno interpretare i 12 protagonisti per ottenere il pass della finale che sarà venerdì 8 novembre? In cosa si dovranno trasformare i 12 concorrenti?

Tutte le nuove trasformazioni di Tale e Quale Show, Il Torneo

Massimo di Cataldo dopo aver interpretato Pupo la scorsa settimana, dovrà diventare Paul McCartney

dopo aver interpretato Pupo la scorsa settimana, dovrà diventare Paul McCartney Alessandra Drusian dopo Rettore sarà Shirley Bassey

dopo Rettore sarà Shirley Bassey Francesco Monte dopo aver dato sfoggio di uno straordinario Gianluca Grignani dovrà vestire i panni di Nek

dopo aver dato sfoggio di uno straordinario Gianluca Grignani dovrà vestire i panni di Nek Jessica Morlacchi dopo Gloria Gaynor sarà Loretta Goggi

dopo Gloria Gaynor sarà Loretta Goggi Antonio Mezzancella dopo Ultimo che gli ha consentito di vincere la puntata si trasformerà in Luciano Ligabue

dopo Ultimo che gli ha consentito di vincere la puntata si trasformerà in Luciano Ligabue Vladimir Luxuria dopo Celia Cruz sarà Elvis Presley

dopo Celia Cruz sarà Elvis Presley Davide De Marini Dopo Tony Renis sarà Fabio Rovazzi

Dopo Tony Renis sarà Fabio Rovazzi Lidia Schillaci dopo Mia Martini proverà a vestire i panni della meravigliosa Edith Piaf

dopo Mia Martini proverà a vestire i panni della meravigliosa Edith Piaf Roberta Bonanno dopo Byoncè sarà Rita pavone

dopo Byoncè sarà Rita pavone Agostino Penna dopo Mango sarà Edoardo De Crescenzo

dopo Mango sarà Edoardo De Crescenzo Tiziana Rivale dopo Sylvie Vartan sarà Madonna

dopo Sylvie Vartan sarà Madonna Giovanni Vernia dopo il Duca Bianco, David Bowie sarà Renato Carosone

Chi sarà a vincere la puntata stavolta? Chi dei 12 protagonisti convincerà la giuria? Una giuria che a dire il vero la scorsa puntata è stata molto contestata per aver dato un voto basso a Lidia Schillaci, che non ha convinto molto nell’interpretazione della grande Mimì (Mia Martini).

Tale e Quale Show, il Torneo: le critiche alla giuria e le contestazioni social

Secondo il fidanzato della Schillaci, Luca Favilla esisterebbe un complotto contro la Schillaci per buttarla giù ad ogni costo, non affidandole dei personaggi che possano mettere in risalto la sua vocalità. Dopo la vittoria della prima puntata infatti, con la straordinaria interpretazione di Lady Gaga in Shallow, non è più riuscita a rimanere nelle prime posizioni.

“Imbarazzante il modo in cui i giudici cercano di descrivere in modo più che superficiale il modo di cantare e l’impegno messo nel provare ad imitare un pilastro della musica italiana…chissà perché…”. “Chissà perché – ha esordito Luca Favilla sui Social – non gli è stata affidata una cantante più affine a lei…chissà perché dopo la prima puntata è sempre stata buttata giù in qualche modo. Il ciuffo fuori posto, la scarpa troppo stretta, la voce non somigliante…chissà perché…eh…care agenzie di talent…aprite gli occhi”.

Ci sarà veramente un complotto contro la cantante? A voi la parola…

Intanto vi rinnoviamo l’appuntamento con Tale e Quale Show, venerdì 1° novembre in prima serata su Rai 1.