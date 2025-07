Ritorno a Las Sabinas continua a tenerci con il fiato sospeso. Nei giorni scorsi la telenovela spagnola è stata oggetto di importanti novità, che l’hanno portata a lasciare il daytime pomeridiano di Rai Uno per trasferirsi nella fascia mattutina di Rai Due. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 7 all’11 luglio? Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni all’11 luglio

Il ricordo angosciante di Óscar porta Emilio a riflettere sui dettagli nella notte della sua morte. L’uomo si crede responsabile della morte dell’Egea, e ne parla con Trini. Quest’ultima nutre però molti dubbi sulla sua sincerità, almeno fino a quando non nota del sangue sulla zappa di Don Emilio.

Silvia escogita uno stratagemma per incontrare Lucas: organizzare un pranzo in famiglia. Nel frattempo Gracia parla con Miguel e gli rivela i motivi per cui non sono riusciti a lasciare insieme Manterana. La giovane donna gli chiede poi di convincere Paca a restituirle le quote di Las Sabinas. Intanto Esther prova a ingannare il marito, e finge di non sapere che sua madre ha minacciato Gracia per riuscire a separarla da lui.

Trame episodi dal 7 all’11 luglio Ritorno a Las Sabinas

Paloma si confida con Richi, raccontandogli alcune vicende della sua adolescenza, mentre María – notando il dolore nell’amica – inizia a ponderare le sue azioni. Maria prova a manipolare Trini, mentre Esther cerca di conquistare la fiducia di Lucas.

Mentre Silvia invita Emilio a rappacificarsi, dato che ora condividono un nipote, Manuela sembra non riuscire proprio a decidersi tra Dani e Alex. Entrambi occupano un posto speciale nel suo cuore, e la scelta sembra essere davvero ardua.

Tano tenta di convincere Gracia a rimanere a Manterana, e le rivela i suoi sentimenti per lei.

Emilio arrestato nelle prossime puntate Ritorno a Las Sabinas

Don Emilio non riesce a vivere con il peso sulla coscienza legato alla morte di Óscar e decide di costituirsi. Nel frattempo Manuela trova delle prove a Las Sabinas.

Gracia – sempre indecisa sulla sua storia con Tano – chiede a quest’ultimo di assumere un avvocato per il padre. Emilio è detenuto in carcere, e accetta di essere assistito da un legale. Tano intanto parla con sua madre e con il fratello dei sentimenti che prova per Gracia e dei progetti futuri.

Ritorno a Las Sabinas, cos’altro accade nella telenovela spagnola?

Sempre più preoccupato per l’evolversi degli eventi, Miguel propone a Lucas di trasferirsi con Julia a El Acebuche con Julia, e gli assicura che potrà sempre contare sul suo aiuto.

María giunge alla conclusione che è arrivato il momento di porre fine ai conflitti tra i Molina e prende una decisione che coinvolge anche Paca Utrera.