Rita De Crescenzo replica all’accusa di chi la ritiene responsabile del “curioso caso di Roccaraso”: al suo debutto in TV, in risposta ai quesiti di Massimo Giletti a ‘Lo stato delle cose’, la TikToker di Napoli dichiara la sua innocenza, candidandosi al titolo di Ministra del Turismo.

Rita De Crescenzo, la star di TikTok debutta a “Lo stato delle cose”

Da Influencer dal grande seguito su TikTok, Rita De Crescenzo debutta in un’apparizione per la TV di Stato a ‘Lo stato delle cose’, format condotto da Massimo Giletti sulle reti Rai. Per l’occasione, la tiktoker risponde ai quesiti del conduttore sul “caso di Roccaraso” e l’inchiesta aperta dalla Repubblica di Napoli, in relazione al turismo di massa che ha visto folle di viaggiatori spostarsi dal napoletano verso l’Abruzzo per invadere la nota meta abruzzese, sulla scia dei video da lei condivisi sui social di una sua recente vacanza.

Intervenendo in TV, l’influencer ammette di non sentirsi responsabile del boom di turisti, perlopiù napoletani, che ha invaso la meta sciistica di Roccaraso con l’ausilio di almeno 200 pullman:

“Io ho semplicemente detto che la città era bella. Mi scuso per tutti i maleducati per come si sono comportati”, fa sapere dal canto suo, la star di TikTok. Nel corso del dibattito televisivo, poi non manca neanche il confronto che la vede replicare al pensiero di Francesco Emilio Borrelli.

Il deputato, in merito al caso, sostiene:

“La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta, perché alcuni autobus non avevano titolo per viaggiare per il trasporto dei turisti su Roccaraso. Ma la signora De Crescenzo non rappresenta Napoli, né la sua storia”.

La TikToker di Napoli è pronta al salto in Politica

L’influencer, ai microfoni di casa Rai, si dichiara innocente rispetto all’accusa generale, in particolare di chi sospetta che dietro la sua condivisione nel web delle immagini del suo soggiorno abruzzese, vi siano operazioni promozionali finalizzate a introiti economici.

E, in virtù delle sue innate doti in materia di Marketing e comunicazione, come l’influenza che esercita nel web che sembra spingere folle di internauti a raggiungere le sue mete di vacanza, la TikToker si dice pronta al salto in Politica:

“Sono brava a indirizzare, soprattutto attraverso i social. Sono pronta a essere la ministra Rita”, conclude Rita De Crescenzo.