Dopo il successo raggiunto nell’industria della musica, come artista scoperto ad Amici di Maria De Filippi, Riki torna a catalizzare l’attenzione generale, svelando una profonda crisi. L’occasione della rivelazione, per lui, è una nuova intervista intimista, che al contempo segna il suo ritorno nel piccolo schermo.

Riki segna il ritorno in TV

A distanza di diversi anni dalla sua vittoria conseguita alla finale della sedicesima edizione di Amici, il talent show televisivo prodotto e condotto da Maria De Filippi, Riki torna ad apparire sulle reti TV e streaming di Mediaset, a grande richiesta dei fan in Italia. Incalzato dalle domande della conduttrice Silvia Toffanin- in una nuova puntata di Verissimo- il cantautore si racconta, facendo luce sul momento buio sofferto in un silenzio mediatico, anche all’insaputa della fanbase.

La crisi, per Riccardo Marcuzzo in arte Riki, si palesava dopo il suo esordio in musica segnato nella TV come allievo cantante ad Amici 16. Più precisamente, nel periodo che seguiva il fenomeno del successo nel Belpaese e nel mercato internazionale della musica, del giovane dagli occhi di ghiaccio. Così come il diretto interessato svela, nell’intervista concessa a Verissimo.

La cruda rivelazione dell’ex Amici

“C’è stato questo down dopo tutto il successo, che è anche giusto -esordisce nella commossa rivelazione, l’ex Amici. Era impossibile fermarsi. La crisi in una carriera coincide con una crisi personale. Prima il successo incredibile, venivano 5000 persone ogni volta ai firma copie e io ero al settimo cielo”.

In un periodo all’insegna del successo e della popolarità, tra i traguardi maturati in carriera come i tour e i live in Italia e all’estero, l’influenza nel mercato del Sud America, il cantante si sentiva un po’ naufrago del successo tanto ambito. Quindi, smarrito. E in lui nasceva il bisogno di un recupero dei valori della “normalità” andati perduti, come l’importanza dei punti di riferimento, gli affetti a lui più vicini, tra amici, familiari e la passione della musica.

“Non mi impressionavo più di nulla, dalle grandi alle piccole cose”, sottolinea. Da qui, quindi, partiva la crisi depressiva di Riki, provocata da una frenetica routine di impegni previsti in agenda, che lo chiamavano, per effetto del successo: “Io vivevo proprio un’isteria, una mania, le ragazze mi davano tanto, io cercavo di darglielo indietro, ma questa cosa ti scarica alla lunga e non te ne rendi conto– prosegue la cruda verità dell’ex Amici, l’altra faccia della medaglia della fama di un artista di successo-. Tutto è meraviglioso, ma non apprezzavo più nulla, anche il quotidiano. Ho detto fermiamoci, alt, voglio tornare ala vita quotidiana”.

Nonostante il momento buio, l’ex Amici si è concesso del tempo per una rinascita personale, inseguendo il sogno di una quotidianità perduta. “La crisi è nata quando avevo veramente tutto -aggiunge la rivelazione dell’ex Amici, tra le parole via via più crude, sulla crisi-. Ho detto fermiamoci, devo studiare, imparare. Godiamoci la famiglia, i miei amici, sono crollato. Mi sentivo trasparente, non mi alzavo dal letto, non ero più presente”. Nonostante il momento buio, seguito al tempo del successo, ancora oggi Riki ricorda l’attesa del debutto ad Amici, come l’anno più bello della sua vita.