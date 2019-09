Pomeriggio 5 ricomincia lunedì 9 settembre 2019. Dopo un primo promo, da oggi su Canale 5 va in onda anche il nuovo spot con l’annuncio ufficiale di Barbara D’Urso. Nel video, in rotazione da qualche ora sulle principali reti di Mediaset, la conduttrice si dice pronta a tornare in diretta tv – come sempre «col cuore» – e mostra anche il nuovo studio in allestimento. Ecco il video con le parole della presentatrice:

«Guardate che meraviglia! E’ la prima novità di quest’anno di Pomeriggio 5… Studio completamente nuovo… 12esima edizione insieme… Ormai lo sapete: Pomeriggio 5 è una garanzia. Io vi aspetto da lunedì, tutti i giorni in diretta, subito dopo Il Segreto. Col cuore…».

La canzone scelta per il nuovo promo di Pomeriggio Cinque 2019 – 2020 è «Dimmi dove quando» di Benji e Fede. Il programma di Canale 5 verrà trasmesso live dal lunedì al venerdì e dovrebbe andare in onda dallo studio 6 del centro di produzione tv Mediaset di Cologno Monzese.

A Barbara D’Urso va anche l’in bocca al lupo di Super guida tv per il debutto di questa nuova edizione di Pomeriggio5!