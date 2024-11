E’ un Riccardo Scamarcio senza freni quello che abbiamo visto durante la prima puntata di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani che ha debuttato con 1.555.000 spettatori pari al 9.1% di share. L’attore durante l’intervista ha parlato della celebre scena di Manuale d’amore 2 con Monica Bellucci, ma anche dell’uso di droghe.

Riccardo Scamarcio a Belve: «con la scena con Monica Bellucci mi sono attirato l’odio di tanti uomini»

Riccardo Scamarcio si è raccontato a Belve di Francesca Fagnani: dall’infanzia in Puglia al primo bagno a mare a Polignano a mare fino al successo nel mondo del cinema. Francesca Fagnani non si è lasciata scappare la domanda sulla celebre scena di sesso che Scamarcio ha interpretato con Monica Bellucci sul set del film “Manuale d’amore 2”. «È stato complicato rimanere passivo. Sette ore a fingere un amplesso, a un certo punto uno poi… uno si stanca, siamo fatti di carne e ossa!» – ha detto l’attore. Non solo, Scamarcio ha anche aggiunto: «con quella scena mi sono attirato l’odio di tanti uomini».

Spazio poi alla carriera: dal grandissimo successo con “Tre metri sopra al cielo” fino al cinema impegnato, anche se l’attore confessa di incomprensioni e contrasti con diversi colleghi e registi. In particolare Scamarcio si è soffermato sui pochi premi ricevuti: «hanno vinto tutti. Ma è chiaro che non devi pestare i piedi a quelli sbagliati». Non solo, l’attore ha ricordato anche la lite con Ferzan Özpetek confessando: «ho pestato molti piedi di quelli che contano, registi e produttori, soprattutto da giovane. Quando è capitato sono andato a lavorare all’estero e ho fatto calmare le acque».

"In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli. Che dobbiamo lavare a terra, noi?" #Belve pic.twitter.com/NnX6P3yzZ5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 19, 2024

Riccardo Scamarcio a Belve: le droghe e l’amore per Benedetta Porcaroli

La vita di Riccardo Scamarcio è stata segnata dalla sua terra, la Puglia. L’attore è cresciuto ad Andria dove ha vissuto una gioventù dissipata dall’utilizzo delle droghe. «Ho provato quasi tutto. Mi facevo le canne in centro storico ad Andria» – ha confessato l’attore che ha poi sottolineato a gran voce – «non è mai stata una dipendenza». L’attore ha poi parlato della sua vita privata e sentimentale parlando anche della vicenda che l’ha visto protagonista nel triangolo con Francesco Sarcina, ex amico, e Clizia Incorvaia. «Francesco Sarcina era un mio grande amico. Lo pensavo. E invece no perché non mi ha mai voluto ascoltare. Capisco ma questa vicenda mi fa talmente orrore che non ne voglio parlare» – ha detto Scamarcio archiviando così la cosa.

Spazio poi la storia d’amore con Valeria Golino: «non finisce mai l’amore anche se non ci si vede. Penso che l’amore non possa prescindere dalla stima. Siccome la mia stima nei suoi confronti è molto alta, anche tutto il resto resta». Infine la relazione con Benedetta Porcaroli e la confessione: «sì, sono innamorato».