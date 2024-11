Torna l’appuntamento con Report, il programma di giornalismo di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di stasera, domenica 24 novembre2024 su Rai3.

Report stasera su Rai3, le inchieste del 24 novembre 2024

Domenica 24 novembre 2024 dalle ore 20.30 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste presentato da Sigfrido Ranucci su Rai3. L’inchiesta di questa sera, dal titolo “Ora et labora” a cura di Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Giulia Sabella e Marzia Amico, è incentrata sul Giubileo 2025. Si avvicina il grande evento che si aprirà ufficialmente il 24 dicembre 2024 alle ore 19.00, con la Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro. A seguire si compirà il rito di Apertura della Porta Santa. A poche settimane dall’inizio la città di Roma si sta preparando ad accogliere oltre 32 milioni di pellegrini. Sono 322 gli interventi previsti, di cui 204 essenziali e indifferibili. Più altri 500 interventi del programma Caput Mundi per la rigenerazione del patrimonio storico culturale. Da più di un anno Roma si è trasformata in un cantiere a cielo aperto, tantissimi monumenti sono impacchettati, senza contare il traffico in tilt con milioni di turisti costretti a fare lo slalom tra passerelle e strettoie a loro dedicate. Una città piena di disagi, ma con l’arrivo del Giubileo 2025 Roma dovrebbe tornare a splendere.

Spazio poi all’inchiesta “Fake suini” di Giulia Innocenzi con la collaborazione di Greta Orsi, Giulia Sabella. Elio Martinelli, presidente di Assosuini, ha attaccato Report dopo la puntata della scorsa settimana che ha mostrato numerose criticità presenti in tre dei suoi allevamenti. Immagini che hanno fatto il giro del web: dall’infestazione di topi, alle carcasse sbranate, fino all’amianto sbriciolato, sostenendo che sono immagini vecchie di anni e registrate dagli stessi allevatori.

Report, tra le inchieste di stasera domenica 24 novembre 2024 su Rai3

Stasera, domenica 24 novembre 2024, a Report anche l’inchiesta “Il pieno di voti” a cura di Luca Bertazzoni con la collaborazione Marzia Amico e Norma Ferrara. Elisa Tarasco, candidata di Fratelli d’Italia, pochi giorni prima delle elezioni regionali in Piemonte ha consegnato ad una donna di origini indiane una busta. Al suo interno c’erano: il suo programma elettorale, i suoi “santini” elettorali e due buoni benzina da 50 euro l’uno.

Spazio poi all’inchiesta “Tutti i boss del Presidente” di Sacha Biazzo. L’inchiesta analizza cosa si nasconde dietro l’elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti d’America soffermandosi su due figure di rilievo. Si tratta di Joey Merlino, ex capo della mafia di Philadelphia, che ha operato nello stato chiave della Pennsylvania e Salvatore “Sammy The Bull” Gravano, ex sottocapo della famiglia Gambino, protagonista in un altro stato decisivo, l’Arizona. Infine “L’ultimo inchino”, l’inchiesta di Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Marzia Amico e Norma Ferrara incentrata sulla tragedia del naufragio di Costa Concordia.