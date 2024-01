Tutto pronto Peru na nuova puntata di Report, il programma di giornalismo di inchiesta presentato da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di stasera, domenica 14 gennaio 2024 su Rai3.

Domenica 14 gennaio 2024 dalle ore 20.55 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchiesta presentato da Sigfrido Ranucci su Rai3. Durante la puntata del programma che, ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv, spazio a nuove inchieste e temi di strettissima attualità. La prima inchiesta è “La mafia a tre teste” a cura di Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi e Norma Ferrara.

All’ombra della Madonnina, esponenti apicali delle tre più importanti organizzazioni mafiose pianificano insieme affari e agganci con la politica. Si tratta di un sistema criminale che è riuscito a infiltrare settori economici e finanziari strategici del territorio milanese riuscendo anche a creare contatti con diversi politici lombardi tra i più noti del partito Fratelli d’Italia che attualmente ricoprono incarichi al governo e nelle istituzioni europee. Della cupola milanese trasversale alle tre mafie avrebbero fatto parte rampolli di antiche famiglie di cosa nostra lombarda, parenti stretti di Matteo Messina Denaro, capi delle locali di ‘ndrangheta ed emissari di un potente clan di camorra.

Infine la seconda ed ultima inchiesta della puntata di Report del 14 gennaio 2024 dal titolo “Presto che è tardi” a cura di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi. Al centro dell’inchiesta i ritardi, l’attesa e l’incertezza dei finanziamenti che stanno mettendo a dura prova un popolo che da subito non si è perso d’animo. Basti pensare agli alluvionati dell’Emilia Romagna che 7 mesi sono ancora in attesa di fondi e casa dopo che hanno perso tutto dopo la terribile alluvione dello scorso maggio 2023. A distanza 7 mesi dall’alluvione che colpito al cuore l’Emilia Romagna ci sono ancora quartieri completamente disabitati. Le famiglie hanno perso tutto e da poco hanno ricevuto primi tremila dei cinquemila euro come immediato sostegno.

Dallo scorso 16 novembre è possibile presentare domanda per ricevere altri 20 mila euro. Stando a quanto comunicato non saranno rimborsati i mobili, le auto e i motorini. Anche le imprese vivono nella stessa situazione: dopo aver subito milioni di danni possono accedere ad un contributo di soli 40 mila euro. Una situazione similare si manifesta anche in Toscana a due mesi dall’alluvione dove azienda e famiglie sono sull’orlo di una crisi di nervi. Al momento a loro spettano solo 5 mila euro per le famiglie e 20 mila per le aziende.

