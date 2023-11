Sigfrido Ranucci torna in prima serata con una nuova puntata di Report, il programma simbolo del giornalismo d’inchiesta in tv. Scopriamo le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di stasera, domenica 12 novembre 2023, su Rai3.

Report 2023, temi ed inchieste di stasera su Rai3

Domenica 12 novembre 2023 dalle ore 20.55 appuntamento con Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3. La prima inchiesta della serata è “La Russa dinasty 2” a cura di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi. Il programma di inchiesta torna ad occuparsi della famiglia del Presidente del Senato con un’intervista inedita a un ex parlamentare e dirigente nazionale dell’Msi che conferma i rapporti della famiglia La Russa con alcuni finanzieri. Non solo, durante la puntata spazio anche ad una intervista esclusiva a uno degli ex militanti neofascisti condannati per l’omicidio del poliziotto Antonio Marino che rivelerà particolari inediti legati agli scontri e ai risarcimenti di quel 12 aprile 1973, noto come il giovedì nero di Milano.

Durante l’inchiesta si ricostruiranno anche le relazioni tra il Presidente del Senato e Silvio Berlusconi grazie alla testimonianza di un ex parlamentare di Alleanza Nazionale e del Popolo della libertà. La seconda inchiesta, invece, si intitola “Periferie d’autore” a cura di Lidia Galeazzo e Greta Orsi. Le telecamere di Report sono arrivate nel Bronx di San Giovanni a Teduccio dove i Bipiani di amianto di Ponticelli saranno abbattuti per costruire nuovi quartieri con i finanziamenti del PNRR. Da Napoli a Roma dove invece il serpentone di Corviale e l’R5 di Tor Bella Monaca saranno ristrutturati. Si tratta di progetti avviati con i PUI, Piani Urbani Integrati, che rischiano il blocco perché il governo ha proposto lo stralcio alla Commissione Europea.

Report 2023, l’inchiesta “I monatti” va in Cina a 4 anni dal Covi

L’ultima inchiesta della puntata di Report di domenica 12 novembre 2023 è “Il mondo dei puff” a cura di Antonella Cignarale. La giornalista si è occupata della sigarette elettroniche usa e getta. Nel 2022 in Italia su 30 milioni di pezzi più di 29 milioni contenevano nicotina, queste sigarette usa e getta conosciute anche “Puff” si trovano al gusto di tabacco ma anche di frutta, bevande gassate, gelato e anche al gusto di zucchero filato o popcorn.

Il problema di queste sigarette usa e getta che sono oramai diffusissime anche tra i giovanissimi mimetizzandosi tra gli evidenziatori di scuola. Quanto fanno male?

Questo e tanto altro nella puntata di stasera di Report su Rai3!