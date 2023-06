Doppio appuntamento oggi venerdì 30 giugno 2023, con la soap spagnola Un Altro Domani. Ecco i Video Mediaset per rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

Angel è sempre più preoccupato per Linda. Mario affronta Leo che messo alle strette confessa di essere il giornalista che ha scritto gli articoli su Julia.

Kiros ha perso i suoi appunti per l’esame e scopre che sono finiti, per errore, tra i documenti di Carmen. Nonostante ciò, Kiros non se la sente di dire la verità a Carmen.