Nuovo appuntamento oggi venerdì 7 luglio 2023, con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Curro sta per aggredire Jana, ma fortunatamente interviene Manuel, che scioccato per ciò che ha visto, allontana subito il cugino. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.