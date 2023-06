Nuovo appuntamento oggi martedì 27 giugno 2023, con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna i marchesi organizzano una battuta di caccia con l’intento di manipolarne il risultato, facendo apparire il duca come un abile cacciatore. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.