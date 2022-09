A poche ore dalla morte della Regina Elisabetta II sono tantissimi i messaggi di cordoglio e d’amore che star e cantanti britannici le stanno dedicando. Tutto il mondo piange la scomparsa di Queen Elisabeth venuta a mancare all’età di 96 anni dopo aver regnato per 70 lunghi anni.

Mick Jagger ricorda la Regina Elisabetta: “Sua Maestà è sempre stata lì”

La morte della Regina Elisabetta II ha scosso tutti. Il Regno Unito e il mondo intero piangono Sua Maestà: una donna che con la sua caparbietà, dedizione, forza, determinazione e dolcezza ha regnato incontrastata per 70 anni. Un regno che ora passa nelle mani del figlio Carlo con tanti dubbi e incertezze. Il giorno dopo la sua scomparsa si susseguono ricordi e messaggi d’affetto per la Regina da musicisti, artisti, cantanti inglesi e non che hanno avuto l’onore di poterla incontrare. Tra questi c’è Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones, che nel 2003 è stato nominato cavaliere dalla Regina. Le sue parole sono davvero toccanti:

Per tutta la mia vita Sua Maestà, la Regina Elisabetta II è sempre stata lì. Nella mia infanzia, ricordo di aver visto i momenti salienti del suo matrimonio in TV. La ricordo come una bellissima giovane donna, e come amatissima nonna della nazione. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia reale.

Non solo, poco dopo è arrivato il messaggio della band: “i Rolling Stones esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia reale per la morte di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II, che fu una presenza costante nelle loro vite come in innumerevoli altre esistenze“.

Il ricordo di Elton John e delle Spice Girls: “Sua Maestà la Regina Elisabetta sarà ricordata per la sua lealtà e dedizione”

Tra le star che hanno ricordato Sua Maestà la Regina Elisabetta II c’è anche Elton John nominato cavaliere dalla Regina nel 1998 a Buckingham Palace per il suo contributo alla musica e al lavoro filantropico. Una nomina di cui l’artista è sempre stato fiero. Ecco le sue emozionanti parole:

Insieme al resto della nazione, sono profondamente rattristato nell’apprendere la notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta. È stata una presenza stimolante nell’essere in giro e nel guidare il paese attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e oscuri con grazia, decenza e un calore genuino e premuroso. La regina Elisabetta è stata una parte importante della mia vita dall’infanzia a oggi e mi mancherà moltissimo.

Tutto il mondo piange la Regina Elisabetta, ma la sua scomparsa è ancora più sentita in Inghilterra. Anche i Duran Duran, gruppo britannico, ha ricordato la Regina con un messaggio davvero commovente:

Sua Maestà la Regina ha presieduto il Regno Unito più a lungo di qualsiasi altro monarca britannico. Ha dedicato la sua vita alla gente e ha dato un esempio straordinario al mondo durante il suo regno. Ha visto cambiamenti che vanno oltre ciò che chiunque di noi può immaginare. Ha affrontato sfide che ha affrontato più e più volte. La sua vita è stata straordinaria in tanti modi. Ci mancherà a tutti e le siamo grati per l’incredibile servizio che ha reso al popolo della Gran Bretagna e ai paesi del Commonwealth. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia reale. La sua morte pone fine a un capitolo lungo e unico nella storia del Regno Unito e del mondo.

Non poteva mancare il ricordo delle Spice Girls, la girl band più famosa al mondo e orgoglio del popolo inglese. Victoria Beckham, la ex Posh Spice, ha scritto:

Oggi è un giorno molto triste non solo per il nostro paese ma per il mondo intero. Sono profondamente rattristata per la morte della nostra amata monarca, Sua Maestà la Regina. Sarà ricordata per la sua lealtà e il suo servizio costante e i miei pensieri sono con la famiglia reale in questo momento incredibilmente triste.

Anche Geri Halliwell, ex Spice Girl, ha ricordato la Regine facendo le condoglianze a tutta la Royal Family:

Il mio pensiero e le mie condoglianze vanno alla Famiglia Reale per la perdita della loro Madre, Nonna, Zia. Grazie a Sua Maestà per il suo risoluto servizio senza fine. Lei è e sarà sempre l’epitome di dignità ed eleganza.