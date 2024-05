Poche ore ci separano alla prima serata-semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024. La kermesse canora internazionale, giunta quest’anno alla sua 68esima edizione, si preannuncia come sempre esplosiva ed imperdibile. Ecco una guida veloce su conduttori, date, come si vota e regolamento della kermesse!

Eurovision Song Contest 2024: date e conduttori

La 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest inizia martedì 7 maggio 2024 con la prima semifinale. Quest’anno sono 37 i paesi pronti a sfidarsi a suon di note ed effetti speciali per conquistare il prestigioso trofeo che prima la miglior canzone d’Europa. Due le semifinali in calendario martedì 7 e giovedì 9 maggio trasmesse in diretta in prima serata su Rai2 dalla Malmo Arena in Svezia. Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito sono i Big Five, ossia i cinque paesi ammessi di diritto alla finale di sabato 11 maggio 2024.

Le tre serate dell’Eurovision 2024 saranno trasmesse dalle ore 21.00 in diretta sulla Rai, per la precisione le semifinali su Rai2 e la finale su Rai1, ma anche in modalità streaming sul sito di RaiPlay. A condurre l’evento musicale l’attrice svedese a Hollywood Malin Åkerman e la presentatrice e comica svedese Petra Mede. Per l’Italia, invece, il commento di Mara Maionchi e Gabriele Corsi, mentre a raccontare l’Eurovision per Rai Radio 2 ci sono Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Eurovision Song Contest 2024, come si vota e regolamento

Ma passiamo al regolamento di voto dell’Eurovision Song Contest 2024. Milioni di italiani ed appassionati si stanno domandando: posso votare per Angelina Mango?

L’Italia, infatti, è rappresentata da “La noia” di Angelina Mango, canzone vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Purtroppo gli italiani non potranno votare per Angelina Mango in quanto per il sistema di voto nessuno potrà votare per il proprio Paese. Il voto è accessibile a tutti tramite il sistema di televoto. Dal 2023 il voto è aperto a tutti, anche ai cittadini delle nazioni fuori dall’Europa durante le semifinali e finale. Non solo, durante la finale dell’Eurovision a votare saranno anche le giurie nazionali dei Paesi in gara. I telespettatori degli Stati Uniti e dei paesi non in gara all’Eurovision potranno ugualmente esprimere il proprio voto online o tramite l’app Eurovision.

Eurovision, palmares: chi ha vinto di più?

Infine una curiosità: qual è il paese che detiene il maggior numero di vittorie all’Eurovision? Al momento sono Svezia e Irlanda a guidare la classifica con sette vittorie. A seguire: Lussemburgo, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito con 5 vittorie. Tre, invece, le vittorie per l’Italia che si è aggiudicata la kermesse nel 1964 con “Non ho l’età (per amarti)” di Gigliola Cinquetti, nel 1990 con “Insieme: 1992” di Toto Cutugno e infine nel 2021 con “Zitti e buoni” dei Maneskin.