La Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni. La sovrana del Regno Unito si è aggravata nelle ultime ore. Ad annunciarlo è Buckingham Palace. La regina si trovava ne castello di Balmoral in Scozia, residenza estiva della famiglia reale e da dove qualche giorno fa ha nominato il suo 15 primo ministro Liz Truss.

Morte Regina Elisabetta II d’Inghilterra all’età di 96 anni

Qualche giorno fa abbiamo visto la sovrana, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno. La Regina Elisabetta II era stata già costretta a rinunciare a una riunione virtuale nelle scorse ore.

Regina Elisabetta: al suo capezzale i familiari più stretti

Al capezzale della Regina Elisabetta II c’erano i quattro figli: Carlo con sua moglie Camilla, Anna, Andrea, Edoardo con sua moglie Sophie. Presenta anche il duca di Cambridge William. La duchessa di Cambridge, Kate, è rimasta a Windsor ha detto Kensington Palace.

Regina Elisabetta II: le ultime ore prima della morte

Questa mattina i medici personali di Sua Maestà la Regina Elisabetta II d’Inghilterra avevano raccomandato massimo riposo:“In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i medici della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, riporta una nota di Palazzo Reale delle ore precedenti al decesso.

Immediatamente sono stati informati familiari più stretti, a partire dall’erede al trono Carlo, che è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla regina Elisabetta nelle sue ultime ore di vita. Lo riportano i media, precisando che anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione, è partito da Londra per raggiungere la Scozia.

Regina Elisabetta II d’Inghilterra: biografia

Elisabetta è nata al n. 17 di Bruton Street a Mayfair a Londra alle ore 02:40 del 21 aprile 1926 ed è stata battezzata nella cappella privata di Buckingham Palace dall’Arcivescovo di York. Suo padre era il principe Albert (poi re Giorgio VI), figlio secondogenito del re Giorgio V del Regno Unito e della moglie Maria di Teck. Sua madre era Elizabeth Bowes-Lyon, duchessa di York, figlia di Claude George Bowes-Lyon, conte di Strathmore and Kinghorne. Le venne imposto il nome di sua madre, mentre i suoi due nomi successivi sono quelli rispettivamente della bisnonna paterna, la regina Alessandra, e della nonna paterna, la regina Maria di Teck. Dai familiari più vicini fu, comunque, sempre chiamata “Lilibet”, soprannome che lei stessa si diede.

Elisabetta incontrò per la prima volta il suo futuro marito, il Principe Filippo di Grecia e Danimarca, nel 1934 e, poi, nel 1937. Egli risulta essere un suo cugino di terzo grado. Dopo un altro incontro presso la Royal Naval College di Dartmouth, nel luglio del 1939, Elisabetta, allora solo tredicenne, disse di essersi innamorata di Filippo ed iniziò uno scambio di lettere con lui.

Il 9 luglio 1947 il loro fidanzamento fu ufficialmente annunciato. Elisabetta e Filippo si sposarono il 20 novembre 1947 presso l’Abbazia di Westminster. Dopo le nozze i coniugi abitarono a Clarence House, a Londra. Il 14 novembre 1948 vide la luce il loro primo figlio, il Principe Carlo. Diverse settimane prima erano state emesse “lettere patenti” affinché i figli della coppia potessero godere di diritti principeschi e reali, ai quali, altrimenti, non avrebbero avuto diritto perché sarebbero stati considerati come figli di un duca. Nel 1950 nacque la secondogenita Anna, nel 1960 il terzo figlio Andrea, e infine Edoardo, nato nel 1964. Benché la casata reale si chiami Windsor, è stato decretato per mezzo di un Order-in-Council del 1960 che i discendenti di Elisabetta e Filippo possano portare il cognome personale di Mountbatten-Windsor.

Elisabetta divenne regina di Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Ceylon e Pakistan, assumendo così anche il ruolo di capo del Commonwealth, in seguito alla morte di suo padre, re Giorgio VI, il 6 febbraio 1952. L’incoronazione avvenne più di un anno dopo la salita al trono, il 2 giugno 1953, in rispetto della tradizione che richiede un periodo di lutto in ricordo del precedente monarca. Durante la cerimonia di incoronazione la regina Elisabetta giurò solennemente di sostenere la legge nel suo regno e di assumere il governo della Chiesa d’Inghilterra.

Lo scorso anno è mancato suo marito il Principe Filippo. Le immagini della regina seduta in solitaria per le normative anti Covid hanno commosso il mondo. Le 2022 la sovrana ha festeggiato i suoi 70 anni di regno.