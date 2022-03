Marco Liorni è pronto a tornare alla guida del game show “Reazione a Catena”. Il programma preserale di Raiuno, che appassiona ogni sera milioni di telespettatori, tornerà nuovamente a farci giocare insieme ai concorrenti in gara. La formula del programma non cambia, come non cambia la conduzione. Ma vediamo quando andranno in onda le nuove puntate di “Reazione a Catena”.

Reazione a Catena torna con Marco Liorni: ecco quando in tv

Il programma “Reazione a Catena” torna nuovamente sui teleschermi in onda su Raiuno con la guida del giornalista conduttore Marco Liorni. Anche quest’anno inizierà ai primi di giugno e terminerà a inizio dicembre (invece che a settembre, come accaduto finora). Sei mesi ad alta intensità, tra giochi di parole e tensione crescente per i concorrenti che si sfideranno nel corso del programma.

Modalità del gioco

A “Reazione a Catena” partecipano due squadre distinte da due colori, che indicano rispettivamente i campioni in carica e gli sfidanti. Ciascuna ha un proprio nome, e sono formate da tre persone ognuna. I concorrenti di ogni singola squadra sono legati tra loro da un rapporto di amicizia, parentela o dal lavoro. Dopo aver presentato i concorrenti, il conduttore apre la fase di gioco, composta da diverse prove. La squadra che vince la puntata torna in quella successiva in veste di squadra campione.

Marco Liorni raddoppia: “Reazione a Catena” e “ItaliaSì!”

Quella del ritorno di “Reazione a Catena” non è l’unica grande novità che riguarda il conduttore, volto molto amato di Rai1. È stato rinnovato infatti anche l’appuntamento con “ItaliaSì!”, che dopo l’estate riempirà il sabato pomeriggio di attualità e approfondimento. Il programma andrà sempre in onda su Rai uno. Marco Liorni ne è alla guida dalla prima edizione andata in onda nel 2018.