Torna Reazione a Catena con Pino Insegno: novità e quando in tv

Manca pochissimo al ritorno di Reazione a Catena, il quiz estivo in onda su Rai1. Diverse le novità di questa nuova stagione a partire dal conduttore, Pino Insegno. Vediamo insieme quando andrà in onda la prima puntata.

Pino Insegno conduce Reazione a Catena 2024

Nuova avventura sulla Rai per Pino Insegno. Dopo il Mercante in Fiera su Rai2, il presentatore è pronto a condurre Reazione a Catena. Prende il posto di Marco Liorni che sta portando avanti con successo l’Eredità facendo registrare ottimi numeri in termini di ascolti. Non si tratta della prima volta come presentatore di Reazione a Catena per Pino Insegno che già in passato l’aveva condotto dal 2010 al 2013 dopo Pupo e prima di Amadeus, Gabriele Corsi e Marco Liorni.

Ma quando andrà in onda la prima puntata di Reazione a Catena – L’intesa vincente? Dai palinsesti Rai diffusi qualche mese fa, la messa in onda è prevista per lunedì 3 giugno 2024 al consueto orario delle 18.45 su Rai1. Pino Insegno è anche il protagonista del nuovo promo che lo vede nelle vesti di concorrente cercare di indovinare la parola ‘caffè’ all’intesa vincente. Alla fine spiega: “Io non so fare il concorrente, so fare il conduttore, l’ho già fatto…”. Una voce fuori campo dice: “Le faremo sapere“.

Reazione a Catena dovrebbe andare in onda fino a novembre e vedrà sfidarsi due squadre composte da tre concorrenti.

L’ipotesi slittamento a luglio

Secondo alcuni rumors diffusi in rete, i vertici Rai starebbero pensando di far slittare di un mese Reazione a Catena. Il flop de il Mercante in Fiera e gli ottimi numeri de l’Eredità avrebbero spinto l’emittente pubblica a decidere di proseguire nel mese di giugno con il quiz show di Liorni. Ipotesi però che non sono state ufficializzate dalla Rai che si è limitata a scrivere prossimamente sul promo di Reazione a Catena.