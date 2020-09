Seconda vittoria consecutiva per Le Ricongiunte a Reazione a Catena. Dopo aver battuto, ieri sera, sabato 26 settembre 2020, l tre fratelli dei record, ovvero I Tre alla Seconda, e aver indovinato la parola finale, questa sera, nell’ultima puntata del game quiz, le tre sorelle hanno sbancato Marco Liorni. Le Ricongiunte, infatti, porteranno a Palermo altri 66 mila euro.

Reazione a Catena oggi, 27 settembre 2020: nuova vincita

A Reazione a Catena oggi, domenica 27 settembre 2020, nell’ultima puntata della nuova stagione televisiva del game di Marco Liorni, le Ricongiunte hanno vinto una bella cifra.

Le tre ragazze di Palermo indovinando l’ultima parola, dopo aver dimezzato per scoprire quella nascosta si sono aggiudicate ben 66 mila euro.

Come è andata la fase finale del quiz? Ebbene giunte, dopo una Intesa vincente ricca di colpi di scena e capace di tener tutti con il fiato sospeso, all’ultima catena, le tre ragazze hanno indovinato una parola dopo l’altra. Giunte all’ultima, però, forse, hanno avuto un po’ meno coraggio. Dopo aver infatti avuto la giusta intuizione ed aver pensato che la parola corretta per la vittoria potesse essere “Lenticche“, hanno deciso di comperare il terzo elemento e dimezzare così il loro gruzzolo. Eppure l’intuizione era giusta. La parola era scaturita naturalmente, quasi come per magia, in un flusso di pensieri interessanti. Poco coraggio? Forse sì. Le Ricongiunte potevano vincere una somma ancor più cospicua. Solo Rita, fra le tre, avrebbe rischiato di dare la soluzione senza dimezzare per scoprire il terzo elemento.

Ultima puntata di Reazione a Catena: il saluto di Marco Liorni

Le Ricongiunte hanno così salutato il pubblico di Rai 1 insieme a Marco Liorni. Le tre ragazze di Palermo hanno trionfato anche nell’ultima puntata sottolineando così la lunga lista di successi del quiz che ha tenuto tutti incollati alla tv durante l’estate.

In moltissimi telespettatori hanno seguito, puntata dopo puntata, ad esempio, le sfide dei tre fratelli toscani, I tre alla seconda. Nonostante i ragazzi non stessero simpatici a tutti gli utenti social, e qualcuno dicesse che erano raccomandati, molti si sono appassionati a loro.

Grazie alla simpatia dei concorrenti, ma anche alla voglia di mettersi in gioco con le parole, il game ha confermato di avere un certo appeal sul pubblico televisivo e di essere un ottimo passatempo.