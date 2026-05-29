Torna l’RDS Summer Festival edizione 2026, il grande evento musicale di RDS 100% Grandi Successi che quest’anno farà tappa in quattro città italiane con un cast ricco di artisti. Dopo il successo dell’edizione 2025, che ha registrato oltre 100.000 presenze, il festival torna con nuove città, nuovi protagonisti e un’esperienza ancora più immersiva grazie alla nuova app di RDS. A presentare le quattro tappe saranno gli speaker di RDS insieme ai talent di RDSNEXT, la social web radio dedicata alla Gen Z.

Le date e gli artisti dell’RDS Summer Festival 2026

Il tour prenderà il via il 14 giugno a Genova, per la prima volta in Piazza della Vittoria, con un line-up che vedrà salire sul palco Cate Lumina, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Gaia, Gard, Kamrad, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nicolò Filippucci, Pinguini Tattici Nucleari e Plasma. La serata sarà condotta da Roberta Lanfranchi e Filippo Ferraro, affiancati da Gaia Garavaglia e Samu Mara.

Seconda tappa il 20 giugno a Rimini, in Piazzale Federico Fellini, con Angie, Achille Lauro, Clara, Delia, Frah Quintale, Francesco Renga, Malika Ayane, Lumiero, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale e The Kolors. L’evento sarà anticipato il 19 giugno da uno speciale RDS Party dedicato alla dance music in occasione della Notte Rosa. A condurre questa volta saranno Anna Pettinelli e Leo Di Bello insieme a Samara Tramontana e Lisa Luchetta.

Il 27 giugno il festival arriverà a Monopoli, in Piazza Vittorio Emanuele II, con Benji & Fede, Emma, J-Ax, Levante, Lorenzo Salvetti, Maninni, Mara Sattei, Mida, Noemi, Raf, Seltsam e Sissi. A Monopoli torneranno Petra Loreggian e Leo Di Bello con Gaia Garavaglia e Samu Mara, mentre

Gran finale il 4 luglio a Iglesias, allo Stadio Monteponi, che ospiterà per la prima volta il festival in uno stadio. Sul palco ci saranno Cioffi, Chiello, Ermal Meta, Fred De Palma, Luk3, Merk & Kremont, Nico Santos, Mr.Rain, Sarah Toscano, Tommaso Paradiso e Trigno. A Iglesias saranno protagonisti Rossella Brescia e Filippo Ferraro insieme a Samara Tramontana e Lisa Luchetta.

Ingresso gratuito e nuova app RDS

L’accesso agli eventi sarà gratuito previa registrazione tramite la nuova app di RDS, disponibile nei principali store digitali dalla prima settimana di giugno. L’app sarà il cuore dell’esperienza del festival: permetterà infatti di accedere alle attività dei partner, interagire con gli stand presenti nel villaggio e acquistare gadget esclusivi.

“Il successo dell’RDS Summer Festival continua a sorprenderci e a crescere anno dopo anno – ha dichiarato Massimiliano Montefusco, Amministratore Delegato di RDS – e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana per tutti gli appassionati di musica”.

Dove vedere i concerti in tv

Le quattro tappe arriveranno in televisione con due prime serate in onda sabato 11 e sabato 18 luglio su TV8 e Sky Uno. Tra le novità dell’edizione 2026 anche la presenza di essence, brand make-up del Gruppo cosnova, nel ruolo di presenting sponsor. L’evento è realizzato grazie ai partner Algida, Caffè L’OR Espresso, Cammino Minerario di Santa Barbara, got2b e Roberto, con Corriere della Sera media partner e Citynews digital partner.