La news fa il giro del web. Raz Degan rivela di aver fatto L’Isola dei Famosi “per soldi” e perché la mamma – a quanto pare – non stava bene. L’ex modello, oggi anche regista, vuota il sacco a due anni dalla proclamazione come vincitore dell’edizione 2017.

Raz Degan, L’Isola dei Famosi fatta per soldi? “Mia madre era malata. Molta ignoranza, i paguri hanno più dignità”

Intervistato da Candida Morvillo sul «Corriere della Sera», rispondendo alla domanda «Perché andò all’Isola dei Famosi?» Raz Degan commenta così l’esperienza nel reality show di Canale 5:

«Per soldi: mia madre era malata. Laggiù ho incontrato molta ignoranza, i paguri hanno più dignità, però la natura era un regalo che mi ha caricato nell’anima».

Raz Degan, ricordiamo, ha vinto la terza edizione Mediaset del programma, nel corso degli anni passato da Rai2 a Canale 5. Alzi la mano chi ha dimenticato il cappello da cowboy o le immagini da maschio alfa provenienti dall’Honduras…

L’edizione a cui Degan ha partecipato è stata la dodicesima, nel corso della quale non sono mancate liti con protagonista lo stesso Raz, insieme al rapper ed ex volto di Amici Moreno, all’ex velina di Striscia la notizia Giulia Calcaterra e all’attore Massimo Ceccherini.

Raz Degan, per il film anni da incubo in Amazzonia: “Sono stato vicino alla morte, a pazzi che si credono sciamani”

Nell’intervista al «CorSera» Raz Degan commenta anche il lavoro svolto per il suo nuovo film. A chi oggi gli chiede «A giudicare dal suo Instagram, è perennemente impegnato in viaggi avventurosi», l’ex voce dello spot con la frase «Sono solo fatti miei» così replica:

«(…) Per portare al mondo il mio film del 2016 “L’ultimo sciamano“, sono stato in Amazzonia per cinque anni di incubo totale».

Quindi, la precisazione sulla parola incubo usata per parlare della pellicola, come noto trasmessa anche su Sky, da Netflix in America e co-prodotta dal famoso attore Leonardo Di Caprio:

(…) Ma nessuno immagina – spiega Degan al giornale – che, per farlo, sono stato vicino alla morte, alla depressione, alla stregoneria, ai piranha, a pazzi che si credono sciamani capaci di guarire il mondo».