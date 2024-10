Don Matteo sta per tornare. Da giovedì 17 ottobre andranno in onda su Raiuno i nuovi episodi dell’amatissima serie Rai. Oltre ai protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica, ci saranno delle new entry: Eugenio Mastrandrea, Gaia Messerklinger e Federica Sabatini. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Raoul Bova e Nino Frassica.

Intervista a Raoul Bova e Nino Frassica, protagonisti di Don Matteo 14

Per il Maresciallo Cecchini la situazione si farà complicata con l’ingresso del nuovo capitano, Diego. Un ragazzo tutto d’un pezzo con il quale il Maresciallo Cecchini avrà dapprima un rapporto conflittuale: “Diego appartiene ad una generazione diversa mentre il Maresciallo Cecchini non è più tanto giovane. Considerata la gerarchia, Cecchini dovrebbe adeguarsi ma mostrerà invece una certa insofferenza pur trovando degli escamotage per non seguire le linee moderne e fare alla sua maniera”.

Nella vita di Don Massimo invece farà capolino una sorella, Giulia, con la quale ha un rapporto conflittuale. Tra loro la convivenza non sarà facile: “L’intento è di far emergere l’uomo al di là del prete. Prima di diventare prete Don Massimo ha studiato ma ha dovuto fare un percorso. Un percorso che dura tutta la vita e che varia in base alle esperienze che fa. In questo caso il ritorno della sorella gli darà l’opportunità di affrontare il concetto del perdono. Un concetto che in un primo momento non riesce a comprendere e a mettere in pratica ma che poi con il tempo grazie alla sorella riuscirà a capire. Ci sarà poi una cosa bellissima perché il perdono porta grande gioia”.

In questa nuova stagione, Don Massimo avrà anche il ruolo di educatore. Avrà a che fare con i bambini e si toccherà ad affrontare diversi argomenti: dal bullismo ai pericoli del web. Da padre, oggi i social lo spaventano: “La soluzione è vedere Don Matteo perché è l’unica serie che i bambini possono guardare. Ci sono tante piattaforme e tanti youtuber che per fortuna sono stati censurati e speriamo che censurino tanto altro“.

La nuova stagione di Don Matteo è stata dedicata ad Enrico Oldoini, ideatore della serie tv, scomparso lo scorso anno. Fu proprio lui a scegliere Nino Frassica per il ruolo del Maresciallo Cecchini: “Avevo fatto con lui dei cinepanettoni e mi chiamò in un momento in cui io facevo molto varietà. In quel momento avevo voglia di cambiare perché stavo diventando un prezzemolino e forse un po’ lo sono tornato. Mi serviva allontanarmi dal varietà e recitare in una fiction. Poi l’occasione mi è stata data man mano perché prima il Maresciallo Cecchini era soltanto un personaggio che doveva spifferare al prete, poi nel tempo ha funzionato e cos’ mi hanno dato una moglie, una famiglia, dei figli e dei nipoti. Questa trasformazione di Cecchini mi ha dato modo di fare commedia”.