Una intervista diretta quella che Raoul Bova ha rilasciato a Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve 2023, il programma di successo trasmesso in prima serata su Rai2. Ecco le anticipazioni con le prime dichiarazioni dell’attore sex symbol.

Raoul Bova e le voci sull’omosessualità a Belve: “Ognuno la pensa come vuole”

“Io non sono gay“. Con questa dichiarazione chiara e coincisa Raoul Bova commentava le voci sulla presunta omosessualità ai tempi della separazione dalla ex moglie Chiara Giordano. Una separazione sofferta che l’attore ha riaffrontato negli studi di Belve 2023 da Francesca Fagnani tornando anche sul chiacchiericcio che ai tempi circolava sul suo conto. Dalle pagine di Vanity Fair l’attore sex symbol aveva confessato “Io e Chiara ci stiamo separando ma io non sono gay” facendo riferimento alla ex moglie Chiara Giordano. Ospite di Belve, l’attore è tornato a parlare della cosa dichiarando: ”

Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole.

Non solo l’attore ha parlato anche del rapporto con l’ex suocera Annamaria Bernardini de Pace. Proprio le inviò una lettera ai media ai tempi della separazione dalla figlia, una lettera che l’attore ha commentato così:

Sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore; cercano di sfogare con la rabbia attraverso qualsiasi mezzo per danneggiare l’altro, pensando che il dolore poi si attenui. Ma penso che alla fine sia un boomerang, il dolore torna indietro.

Raoul Bova e l’amore per Rocío Muñoz Morales

Durante la lunga intervista che Raoul Bova ha rilasciato a Francesca Fagnani a Belve 2023 ha parlato anche della sua storia d’amore con Rocío Muñoz Morales. Un amore nato sul set del film “Immaturi-Il viaggio” e iniziato poco dopo la separazione dalla ex moglie Chiara Giordano. Una storia che è stata al centro delle polemiche, ma alla fine il loro amore è volato alto sopra ogni critica e cattiveria. ”

“Abbiamo superato a volte lo scetticismo sulla nostra storia, a volte qualche attacco, e devo dire che siamo andati avanti bene e credendo in noi stessi. Le cose, quando si lascia passare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano” – ha dichiarato l’attore che ha anche smentito la sua immagine di sex symbol precisando – “evito di creare situazioni che possono diventare ambigue”. A quel Francesca Fagnani ha colto la palla al balzo per chiedere: “quindi non ci prova?” con l’attore che replicato: “no, ma neanche dò l’opportunità di provarci ad alcune persone. Con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua“.