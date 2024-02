Nel 2019 Sylvester Stallone torna, di nuovo e per l’ultima volta, a vestire gli iconici panni del coraggioso reduce del Vietnam John Rambo in Rambo – Last Blood, quinto capitolo del longevo franchise cinematografico.

I risultati, forse anche per il budget ridotto oltre che per stanchezza e mancanza di idee, non sono paragonabili a quelli ottenuti con i prequel, inoltre gran parte della critica non ha digerito le scene di eccessiva violenza presenti nel film, inquadrabile addirittura nel genere dello splatter. Se però siete degli estimatori della saga, vi ricordiamo che la pellicola va in onda nella prima serata di Venerdì 16 Febbraio su Italia Uno: di seguito le principali curiosità da conoscere.

Rambo – Last Blood: la trama in breve e il cast

Anche se non è ancora riuscito a superare i traumi scaturiti dall’esperienza del Vietnam, sembra che Rambo abbia finalmente trovato un po’ di pace e di tranquillità nel suo ranch in Arizona, dove si occupa dell’allevamento di cavalli ereditato dal padre. Ma, si sa, Rambo non può stare a lungo senza azione. Quando la nipote di una sua carissima amica viene rapita in Messico da una banda di criminali, l’uomo scatena un putiferio pur di portarla in salvo.

Fanno parte del cast, oltre al già citato ed immancabile Sylvester Stallone, anche, fra gli altri, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza e Yvette Monreal.

Le principali curiosità sul film

Rambo – Last Blood è un film di genere action/avventura/thriller del 2019 diretto da Adrian Grunberg. Di seguito le curiosità più interessanti sul suo conto: