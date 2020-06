Giornatina un po’ difficile in Rai, di sicuro per i conduttori tv che vanno via dai programmi. La giornata di oggi, venerdì 26 giugno 2020, si è contraddistinta per le ultime puntate stagionali di tante trasmissioni importanti, appuntamenti di fine stagione che, in qualche caso, si sono anche trasformati in vere e proprie chiusure definitive. Da La Vita in Diretta, a La Prova del Cuoco, passando per Mi manda Rai 3, Agorà, Uno Mattina e chi più ne ha più ne metta, tra saluti di rito, addii commossi e super lacrimoni davanti alle telecamere.

Rai 1, i conduttori che vanno via dai programmi: Lorella Cuccarini saluta La Vita in Diretta e Elisa Isoardi chiude La Prova del Cuoco

Cominciamo dai saluti di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta. A poche ore dall’ultima puntata di stagione, la “più amata dagli italiani” ha annunciato l’addio al programma di Rai 1 con una lettera ai colleghi, che “Leggo” ha pubblicata oggi in esclusiva. La conduttrice, pur senza citare espressamente il giornalista Alberto Matano, ha denunciato l'”ego sfrenato” e il “maschilismo di un collega di lavoro“.

Anche Elisa Esoardi è arrivata ai saluti su Rai 1. Nel suo caso, però, l’addio a La Prova del Cuoco è stato persino doppio. La conduttrice lascia il programma per forza di cose, in quanto la trasmissione chiude (definitivamente?) i battenti dopo 20 anni. Che il cooking show finisca per sempre? “Mi dispiace perché era bello” e “Spero che sia un arrivederci e non un addio“, sono state le parole pronunciate in lacrime dalla diretta interessata.

Saluti commossi anche per Salvo Sottile su Rai 3. Stamattina, l’ex conduttore di Quarto Grado ha chiuso la sua ultima puntata di Mi manda Rai 3 con le parole “Mi mancherete” e “Se ho sbagliato qualcosa l’ho sbagliato io“. Una sorta di autocritica, almeno così è sembrata, fatta in studio davanti all’ex presentatore della trasmissione, il giornalista Andrea Vianello.

Grazie a tutti voi per l’affetto e alla passione con le quali ci avete seguito in questi anni. Grazie al maestro e amico @andreavianel alla squadra di @mimandaRai3 . Mi mancherete pic.twitter.com/TvonnJFJMn — Salvo Sottile (@salvosottile) June 26, 2020

Rai, i conduttori che vanno via: Serena Bortone lascia Agorà, Roberto Poletti e Valentina Bisti passano il testimone ad Alessandro Baracchini e Barbara Capponi

Tra i conduttori che vanno via dai programmi, in Rai lacrime sincere sono state anche quelle di Serena Bortone ad Agorà. Dopo i ringraziamenti di rito, anche a Marco Carrara, giovane rivelazione della trasmissione, la giornalista ha chiuso così la sua ultima puntata del talk show mattutino di Rai 3: “Per alcuni di noi – ha detto – oggi le strade si dividono. A chi resta e a chi va, soave sia il vento, come in un’opera di Mozart (…) Ci incontreremo ancora“.

Dopo tanti anni @serenabortone saluta #agorarai. Le sue parole a chiusura di una stagione "crudele" in cui il lavoro di squadra è stato fondamentale. "We will meet again, ci incontreremo di nuovo" pic.twitter.com/dL5RCOSHIW — Agorà (@agorarai) June 26, 2020

Saluti con commozione, infine, sono stati fatti anche dai conduttori di Uno Mattina, Roberto Poletti e Valentina Bisti. Poletti si è ripreso la scena facendo notare alla collega di aver “interrotto” il suo “discorso“, mentre la diretta interessata ha reagito con un “Posso?“.

Quindi, sul finale dell’ultima puntata di stagione, anche in questo caso sono arrivati lacrimoni a valanga, con la trasmissione che si è conclusa, almeno per ora, con il passaggio di testimone ai nuovi volti di Uno Mattina Estate, Alessandro Baracchini e Barbara Capponi, alla guida del contenitore dal prossimo lunedì 29 giugno 2020 e per tutta l’estate.