Rai Cinema presenta il listino 01 a Torino tutti i titoli

L’appuntamento con la presentazione del nuovo listino 01 Distribution da parte di Rai Cinema era tra gli appuntamenti più attesi del Torino Film Festival per quanto riguarda la parte Industry, ma oltre che per la lista dei titoli è stata anche un’occasione di riflessione sullo stato di salute del cinema italiano. Il mercato ha registrato una solida crescita nel 2024, avvicinandosi ai numeri del periodo pre-pandemia come riportato nella relazione dell’ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco. Con un incremento dei biglietti venduti che si avvicina ai 80-90 milioni di ingressi, il settore sembra essere sulla via della ripresa, un segnale positivo dopo anni difficili. Un elemento chiave di questa risalita è rappresentato dall’aumento delle presenze in sala, con film italiani che hanno attratto sempre più pubblico, anche per via di una scarsa presenza di blockbuster americani dovuta anche allo sciopero degli sceneggiatori dello scorso anno.

Rai Cinema presenta il listino 01

Paolo Del Brocco ha parlato con entusiasmo della ripartenza del settore e delle nuove opportunità legate alla legge sul tax credit appena varata dal governo specificando come il settore forse aveva bisogno di darsi una nuova tara: “Siamo a un passo dal tornare ai numeri che caratterizzavano il mercato prima della pandemia”, ha dichiarato, evidenziando come, pur con le difficoltà, l’industria del cinema italiano stia vivendo un momento di risveglio. “Se riusciremo a pareggiare i numeri pre-pandemia, lo faremo con un valore aggiunto, grazie alla presenza delle piattaforme e a un sistema che ora è più agile e sostenibile”, ha proseguito Del Brocco prima di parlare dei titoli.

Il film di Natale con Pieraccioni e Siani

Una delle uscite più attese per il Natale 2024 è il film che vedrà protagonisti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Il film, che rappresenta una fusione tra due dei comici più amati dal pubblico italiano, promette di portare una ventata di umorismo e sentimenti tipici della tradizione della commedia italiana.

Paolo Del Brocco ha commentato su questo titolo in arrivo il 19 dicembre: “Questo film segna un incontro speciale tra due giganti della commedia italiana. Siani e Pieraccioni sono due artisti che hanno regalato al nostro cinema alcuni dei suoi momenti più iconici, e siamo felici di vedere come riusciranno a combinare il loro talento in questa nuova storia. Sarà un film che rispecchia le tradizioni della commedia, ma con una visione fresca e moderna.”

Le primissime immagini di “Fuori” di Mario Martone e “L’Abbaglio” di Roberto Andò

Due dei titoli italiani più promettenti di cui sono stati svelati i reader trailer in anteprima assoluta sono “Fuori” di Mario Martone e “L’Abbaglio” di Roberto Andò.

“Fuori” vede protagoniste Elodie, Matilda De Angelis e Valeria Golino. Questo film racconta una storia intensa ed emotiva che esplora temi di identità e liberazione, ed è già considerato uno dei film più attesi per il 2025. Le primissime immagini, mostrate alla conferenza stampa, hanno suscitato grande interesse tra i critici e il pubblico, grazie alla regia di Martone e alla performance delle protagoniste con Elodie molto attenzionata per la sua seconda prova attoriale dopo l’esordio in “Ti mangio il cuore”. Il feeling delle tre protagoniste in questo primo teaser sembra palpabile, il che rientra nello stile di Mario Martone che punta sempre tantissimo sui suoi protagonisti e potrebbe rappresentare per la cantante il definitivo salto di qualità in questa sua nuova carriera che ha dimostrato di voler continuare in parallelo con quella musicale.

“L’Abbaglio” di Roberto Andò, invece, è un ambizioso progetto storico che racconta lo sbarco dei Mille con Garibaldi, una delle tappe fondamentali della storia d’Italia. Il film, che vede una regia imponente e un cast di altissimo livello con la réunion del regista e il trio de “La stranezza” composto da Toni Servillo, Ficarra e Picone.

I grandi titoli già presentati a Venezia e Roma

Oltre ai progetti di Martone e Andò, sono stati presentati altri film che promettono di dominare la stagione cinematografica del 2025. Tra i titoli più rilevanti, ecco un elenco delle nuove uscite previste:

“Maria” – Presentato a Venezia, il film ha suscitato grande interesse per la sua narrazione intensa e la performance della protagonista Angelina Jolie. La pellicola si distingue per il suo approccio emotivo e coinvolgente e viene già considerata un titolo di grande valore per la stagione dei premi.

“L’Orto Americano” – Anche questo film è stato presentato a Venezia. Con una regia raffinata e una trama che esplora il legame tra tradizione e modernità in un contesto rurale, con la regia del maestro Pupi Avati.

“The Return” – Presentato al Roma Film Festival, questo film ha ricevuto ampi consensi per la sua potenza visiva e il suo cast internazionale. Raccontando una storia di identità e redenzione, “The Return” si prepara a conquistare le platee internazionali nel 2025.

I titoli italiani ed internazionali più attesi

Sono stati svelati anche alcuni grandi titoli di coproduzioni e acquisizioni internazionali che vedremo in sala nel 2025:

“Il Prigioniero” di Alejandro Amenabar – Un thriller internazionale co-prodotto da Rai Cinema, con Alessandro Borghi come protagonista, che ha già suscitato grande curiosità per la sua trama avvincente e il cast di attori.

“La Sconosciuta” di Artur Araia – Vincitore del premio Oscar per la sceneggiatura di Antonia di Maradona, Araia torna con un film che presenta un cast di attori tra cui Léa Seydoux. Rai Cinema distribuirà il film in Italia.

“Belly of the Beast” (Il Vento della Bestia) di Andrew Haye – Un altro titolo internazionale che Rai Cinema ha acquisito, con Colin Farrell e Ben Stiller protagonisti. Questo film si inserisce nel filone di pellicole intense e drammatiche, destinate a suscitare grande interesse anche a livello internazionale.

Altri titoli del nuovo listino

Tra gli altri progetti annunciati, ecco alcuni titoli di grande interesse che fanno parte del nuovo listino di Rai Cinema:

“Testa a Croce” – Il nuovo film di Matteo Zoppis e Alessio Rigodelli, gli autori di “Legrandio”. Il cast è molto particolare, e il film segna la loro opera seconda dopo il successo ottenuto con il loro precedente progetto.

Il nuovo film di Daniele Vicari, che racconterà la figura di Walter Bonatti, uno dei più importanti alpinisti della storia, con un focus sul suo ritorno al 1961. La produzione sarà internazionale e coinvolgerà grandi nomi del cinema.

Il nuovo progetto di Gianfranco Rosi, girato sotto il Vesuvio e ambientato in un luogo senza tempo, che promette di essere una delle opere cinematografiche più originali della stagione e sulla quale il regista sta lavorando da ben tre anni. Il titolo è ancora un mistero.

Con questi progetti, Rai Cinema si prepara a un 2025 ricco di titoli di qualità, che non solo rappresentano il meglio della produzione italiana, ma che porteranno anche il cinema italiano sui palcoscenici internazionali.